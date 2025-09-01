ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.08
usd:
337.29
bux:
103199
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Natalia_Nagovicina

Szívszorító fotó a 7000 méteren rekedt orosz hegymászónőről és az érte életét áldozó férfiról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Natalia Nagovicina segítségére siető olasz hegymászó, Luca Sinigaglia agyduzzanatot kapott a fagy miatt, és meghalt.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Natalia Nagovicina orosz hegymászónő már több mint két hete küzd a túlélésért a világ egyik legveszélyesebb hegycsúcsán, a kínai–kirgiz határon található Győzelem-csúcson. A napokban előkerült egy kép, amelyen a 47 éves hegymászónő mosolyog, pedig már akkor is törött lábbal feküdt több mint 7400 méteres magasságban. A lábát egy sátorrúddal rögzítették, és akkor még bíztak benne, hogy sikerül megmenteni az életét – írja az Index.

A fotón Natalia Nagovicina egy olasz hegymászó, Luca Sinigaglia társaságában látható. A férfi életét áldozta azért, hogy segítsen Natalia Nagovicinának. Egyebek mellett sátrat, gázfőzőt és hálózsákot hagyott az orosz nőnél, mielőtt megpróbált volna leereszkedni segítségért. A férfi azonban útközben agyduzzanatot kapott a fagy miatt, és meghalt. Roman Mokrinszkij orosz hegymászó karjai között halt meg.

Natalia Nagovicina augusztus 12-én sérült meg a hegycsúcson, azóta egyedül harcol a túlélésért mínusz 30 Celsius-fokos hidegben, jeges szélben. A baleset után egy héttel még adott életjelet magáról: egy drónfelvételen lehetett látni, hogy integet és mozog a hálózsákjában. Fia szerint Natalia Nagovicina még életben van, ezért újabb mentőakció megindítását követeli.

Múlt szerdán egy hőkamerás drón már nem találta az orosz hegymászót, és életjeleket sem véltek felfedezni. Előtte két hétig próbáltak eljutni hozzá a mentőegységek, de minden kísérlet kudarcba fulladt, a múlt héten pedig végleg feladták a mentést – mára szinte biztos, hogy elhunyt.

Korábban Natalia Nagovicina férje is a hegycsúcsok és a hó fogságába került – a férj meghalt, de a feleségét akkor is ugyanez az olasz férfi, Luca Sinigaglia mentette meg, aki most újra kísérletet tett rá, de ő is belehalt. Nagovicina férje 2021-ben agyvérzést kapott 6900 méter magasan, a Khan Tengri-csúcson. Natalia jó ideig nem volt hajlandó otthagyni a férjét. „Nem hagyom egyedül. Teljesen tehetetlen, csak vizet tudok adni neki” – mondta akkor. Szergej végül meghalt, a nőt viszont sikerült megmenteni. Most a fia küzd ugyanilyen kitartással és elszántsággal, pedig már nincs remény.

Kezdőlap    Külföld    Szívszorító fotó a 7000 méteren rekedt orosz hegymászónőről és az érte életét áldozó férfiról

kína

tragédia

hegymászó

kirgizisztán

natalia nagovicina

luca sinigaglia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új szabály: a veszélyesen viselkedő gyerekek szülei is büntethetők lesznek Szlovákiában

Új szabály: a veszélyesen viselkedő gyerekek szülei is büntethetők lesznek Szlovákiában
Szigorúbb fellépést tervez a szlovák kormány a diákok veszélyes viselkedésével szemben. A hétfőn megkezdődött tanévben már pénzbírságra is számíthatnak azok a szülők, akik nem lépnek fel gyermekük kockázatos vagy másokat veszélyeztető magatartása ellen. Szlovákiában magyar iskolába több mint 3500 elsőst írattak be, a magyar gimnáziumokat és szakközépiskolákat 35 ezer diák látogatja.
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?

Véletlenül felfedte Oroszország háborús terveit a főparancsnok – Komolyan aggódhat Ukrajna?

Mikolaiv és Odessza régiókat is elvenné Ukrajnától az orosz haderő – ezt állapítják meg ukrán lapok egy térképből, melyet Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök osztott meg a nyilvánossággal, talán akaratán kívül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúfos bukta fenyegeti Trumpot - a döntés világszinten érezteti hatását

Csúfos bukta fenyegeti Trumpot - a döntés világszinten érezteti hatását

A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a &quot;kölcsönös&quot; vámok bevezetésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (5 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 13:58
Gyerekcsíny után dráma: hátba lőtték a 11 éves fiút – belehalt
2025. szeptember 1. 13:34
A lengyel elnök szerint országa frontállam, ezért meglepőt kért Németországtól
×
×
×
×