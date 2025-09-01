Szívszorító fotó a 7000 méteren rekedt orosz hegymászónőről és az érte életét áldozó férfiról

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Natalia Nagovicina orosz hegymászónő már több mint két hete küzd a túlélésért a világ egyik legveszélyesebb hegycsúcsán, a kínai–kirgiz határon található Győzelem-csúcson. A napokban előkerült egy kép, amelyen a 47 éves hegymászónő mosolyog, pedig már akkor is törött lábbal feküdt több mint 7400 méteres magasságban. A lábát egy sátorrúddal rögzítették, és akkor még bíztak benne, hogy sikerül megmenteni az életét – írja az Index.

A fotón Natalia Nagovicina egy olasz hegymászó, Luca Sinigaglia társaságában látható. A férfi életét áldozta azért, hogy segítsen Natalia Nagovicinának. Egyebek mellett sátrat, gázfőzőt és hálózsákot hagyott az orosz nőnél, mielőtt megpróbált volna leereszkedni segítségért. A férfi azonban útközben agyduzzanatot kapott a fagy miatt, és meghalt. Roman Mokrinszkij orosz hegymászó karjai között halt meg.

#Mundo | ¿Quién era Luca Sinigaglia, el alpinista que murió tratando de salvar a Natalia Nagovitsina?https://t.co/u3ibkLp1RF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 30, 2025

Natalia Nagovicina augusztus 12-én sérült meg a hegycsúcson, azóta egyedül harcol a túlélésért mínusz 30 Celsius-fokos hidegben, jeges szélben. A baleset után egy héttel még adott életjelet magáról: egy drónfelvételen lehetett látni, hogy integet és mozog a hálózsákjában. Fia szerint Natalia Nagovicina még életben van, ezért újabb mentőakció megindítását követeli.

Múlt szerdán egy hőkamerás drón már nem találta az orosz hegymászót, és életjeleket sem véltek felfedezni. Előtte két hétig próbáltak eljutni hozzá a mentőegységek, de minden kísérlet kudarcba fulladt, a múlt héten pedig végleg feladták a mentést – mára szinte biztos, hogy elhunyt.

Korábban Natalia Nagovicina férje is a hegycsúcsok és a hó fogságába került – a férj meghalt, de a feleségét akkor is ugyanez az olasz férfi, Luca Sinigaglia mentette meg, aki most újra kísérletet tett rá, de ő is belehalt. Nagovicina férje 2021-ben agyvérzést kapott 6900 méter magasan, a Khan Tengri-csúcson. Natalia jó ideig nem volt hajlandó otthagyni a férjét. „Nem hagyom egyedül. Teljesen tehetetlen, csak vizet tudok adni neki” – mondta akkor. Szergej végül meghalt, a nőt viszont sikerült megmenteni. Most a fia küzd ugyanilyen kitartással és elszántsággal, pedig már nincs remény.