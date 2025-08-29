ARÉNA
Lone climber on a snowy ridge reaching a mountain summit in a snow storm in the Mont Blanc massif
Nyitókép: Buena Vista Images/Getty Images

Újabb mentőakciót követel a Kirgizisztánban rekedt hegymászó fia

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az orosz Natalja Nagovicina fia nem fogadja el, hogy édesanyját törött lábbal magára hagyták a kirgiz hatóságok egy hegycsúcson, további intézkedéseket követel.

Az orosz hegymászó, Natalja Nagovicina fia, Mihail Nagovicin fellázadt a kirgiz hatóságok döntése ellen, akik hétfőn végleg feladták édesanyja mentését – írja az Index. A férfi nem hiszi el, hogy anyja meghalt, ezért újabb mentőakciót követel a 7439 méter magas Győzelem-csúcson rekedt nőért.

Mihail Nagovicin állítja, anyja tapasztalt hegymászó és kitűnő kondícióban van, ezért biztos benne, hogy még nem halt meg. Az orosz kormányhoz is fordult segítségért.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Natalja Nagovicina két hete van fent a kirgiz-kínai határon található hegyen, 7400 méteres magasságban, törött lábbal, mínusz 20-30 fokos hidegben.

Mihail Nagovicin reményeit az is táplálja, hogy egy augusztus 19-én, egy héttel a kapcsolatvesztés után készült drónfelvételen anyja még integetett a sátrából. A felvételeken Natalja egy „Madár” nevű szikla alatt húzódott meg hálózsákban, bár a sátrat már megtépázta a szélvihar.

Az elmúlt két hét mentési kísérletei kudarcba fulladtak – egy helikopter lezuhant, az egyetlen hős, aki eljutott a hegymászóhoz, az olasz Luca Sinigaglia pedig a visszaúton életét vesztette. Hétfőn az utolsó próbálkozást is leállították 1100 méterre a céltól.

A mentésnél jóba jöhetnek különleges, nagy teljesítményű helikopterek, ám ezek speciális képzettséget igényelnek a pilótától. Alternatívaként profi magashegyi mentőcsapatok gyalogos expedíciója jöhet szóba, akik oxigénpalackokkal és speciális felszereléssel próbálhatják elérni a sérültet, azonban ez több napot vesz igénybe, és szintén életveszélyes. Drónok segítségével továbbra is lehet monitorozni a helyzetet, sőt kisebb mennyiségű ellátmányt is le lehet dobni, bár a szél és a hideg ezt is megnehezíti.

