2025. augusztus 25. hétfő
Mintegy 400, Európába igyekvő illegális bevándorló egy bárkán, a Földközi-tengeren, az olaszországi Lampedusa-sziget partjai előtt 2021.augusztus 28-án. A migránsokat később az olasz hatóságok hajói Lampedusára szállították.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Concetta Rizzo

248 ember hánykolódott egyetlen csónakban az Atlanti-óceánon - köztük két csecsemő

Infostart / MTI

A csónak Szenegálból indult a Kanári-szigetek irányába.

Kimentettek a spanyol hatóságok 248 ember egy csónakból a Kanári-szigeteknél a hétvégén - közölte a tengeri mentőszolgálat.

A tájékoztatás szerint az Atlanti-óceánban hánykolódó bárkáról egy kereskedelmi hajó tett bejelentést, amely 429 kilométerre a szárazföldtől észlelte a vízi járművet. A motor nélküli csónaknak a legénység kötelet dobott, és stabilan tartotta, amíg a mentőhajó megérkezett.

A bárkában tíz gyerek is utazott, köztük két csecsemő.

Gran Canaria szigetén tették partra őket, ahol orvosi ellátásban részesültek.

A csónak Szenegálból indult a Kanári-szigetek irányába - közölte a Caminando Fronteras civil szervezet.

Legutóbb augusztus 12-én riasztották a tengeri mentőszolgálatot a térségben egy sodródó csónak miatt, akkor 67 embert mentettek ki.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint idén augusztus közepéig 12 ezren érkeztek illegálisan a Kanári-szigetekre, 10 ezerrel, 46,7 százalékkal kevesebben mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A Földközi-tengerben található Baleár-szigetekre tartó migrációs útvonalon viszont megnőtt a forgalom; idén 4300 illegális bevándorlót regisztráltak, 1800-zal, 77 százalékkal többet mint a múlt évben.

A térségben a hatóságok szombatot óta kutatnak 12 ember után, akik egy marokkói bárkáról tűntek el 66 kilométerre a spanyol partoktól. A csónakból 14 embert épségben kimentettek.

Képünk illusztráció.

migráns

csónak

kanári-szigetek

