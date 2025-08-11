ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő
Nyitókép: Wikipédia

Az al-Dzsazíra több újságírója és munkatársa meghalt Gázában

Infostart / MTI

Az al-Dzsazíra katari hírtelevízió bejelentette, hogy négy újságírója és egy asszisztens életét vesztette egy izraeli csapásban vasárnap, Anasz as-Saríf, a csatorna egyik ismert tudósítója is meghalt.

Izrael szerint a 28 éves Saríf a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet egyik sejtjét irányította. A katari hírtévé arról számolt be, hogy Izrael az újságírók sátrára mért csapást az es-Sífa kórház közelében. A támadásban kórházi illetékesek szerint az al-Dzsazírának dolgozó öt ember mellett még ketten meghaltak.

Az izraeli hadsereg Saríf izraeli civilek és katonák elleni rakétatámadások tervezésében való részvételének bizonyítékaként Gázában talált hírszerzési információkat és dokumentumokat, köztük névjegyzékeket, terrorista kiképzési listákat és fizetési nyilvántartásokat mutatott be. Az ENSZ különleges jelentéstevője a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy Saríf élete a munkája miatt veszélybe kerülhet, Izrael állításait pedig akkor alaptalannak minősítette.

Az al-Dzsazíra visszautasította Izrael vádjait. A csatorna "az egyik legbátrabb gázai újságírónak" nevezte Sarífot, a támadás pedig a hírtévé szerint "kétségbeesett kísérlet emberek elnémítására Gáza megszállására készülve". Saríf mellett a csapásban életét vesztette Mohamed Kreike, Ibráhím Záhir és Mohamed Núfal, akik szintén a katari hírtelevízónak dolgoztak.

Az al-Dzsazíra közölte, hogy Saríf üzenetet hagyott hátra arra az esetre, ha életét veszíti.

"Soha nem haboztam átadni az igazságot úgy, ahogy van. Torzítás és csúsztatás nélkül, hogy Isten tanúja lehessen azoknak, akik hallgatnak" - írta Saríf. Az al-Dzsazíra a Saríf ellen felhozott izraeli bizonyítékokat koholmánynak nevezte.

"Anasz as-Saríf és kollégái az utolsó hangok egyike volt Gázában, amely elmondta a világnak a tragikus valóságot" - tudatta az al-Dzsazíra.

A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet szerint Izrael nem mutatott be érdemi bizonyítékot, hogy alátámassza, Saríf valóban terrorista volt.

"Izrael gyakorlata, hogy újságírókat hiteles bizonyíték nélkül militánsnak bélyegez, súlyos kérdéseket vet fel a szándékaival és a sajtószabadság tiszteletben tartásával kapcsolatban" - mondta Szara Kúda, a CPJ közel-keleti regionális igazgatója.

A CPJ adatai szerint a gázai konfliktus kezdete óta legalább 186 újságíró és médiaszakember vesztette életét a területen.

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", as the IDF alleges correspondent Anas al-Sharif had ties to Hamas.

