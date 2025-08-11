ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.56
usd:
339.76
bux:
104115.16
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Morag folyosón élelmet és más humanitárius segélyt szállító teherautóra kapaszkodnak fel palesztinok a Gázai övezet féli részén fekvő Hán-Júnisz környékén 2025. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Haiszam Imad

Ausztrália is elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésén

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ausztrália elismeri a palesztin államot szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén - jelentette be hétfőn Anthony Albanese miniszterelnök azt követően, hogy korábban Franciaország, Nagy-Britannia és Kanada is jelezte hasonló szándékát.

Franciaország után Nagy-Britannia is elismeri szeptemberben a palesztin államot, ha Izrael addig nem egyezik bele a gázai tűzszünetbe és nem teljesít több más feltételt - jelentette be július végén Keir Starmer brit miniszterelnök.

Izrael még aznap, júlis 29-én reagált: Nagy-Britannia azon terve, hogy elismeri a palesztin államot szeptemberben, a radikális iszlamista Hamászt jutalmazza és csak árt a tűzszüneti törekvéseknek a Gázai övezetben - írta az izraeli külügyminisztérium az X-en.

Két nap múlva Kanada is lépett: Kanada azt tervezi, hogy szeptemberben elismeri a Palesztina államot az ENSZ-ben - jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök; Izrael azonnal elítélte a lépést, Donald Trump amerikai elnök szerint pedig ezek után nehéz lesz kereskedelmi megállapodást kötni Kanadával.

Az EU is reagált Izrael akcióira augusztus 7-én: Izrael műveletei Gázában, az éheztetés, a lakóhely elhagyásának kikényszerítése és a civil lakosság célzott meggyilkolása "nagyon hasonlítanak" a népirtáshoz - jelentette ki Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztos a Politico című brüsszeli hírportálnak nyilatkozva csütörtökön.

Ilyen előzmények után érkezett augusztus 11-én a hír: Ausztrália is elismeri a palesztin államot szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén - jelentette be Anthony Albanese miniszterelnök.

"Ausztrália elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi 80. ülésén, ezzel hozzájárulva a kétállami megoldást, a gázai tűzszünet elérését és a túszok szabadon bocsátását célzó nemzetközi törekvés előmozdításához" - közölte Albanese Canberrában újságírók előtt.

Az ausztrál miniszterelnök az elismerés feltételéül szabta, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság kötelezettséget vállaljon arra, hogy a Hamász iszlamista terrorszervezet nem vesz részt a jövőbeni állam működésében.

"A kétállami megoldás kínálja az emberiség legjobb esélyét arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhezésnek" - fűzte hozzá Albanese a sajtótájékoztatón.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tárgyalva leszögezte: a konfliktus rendezéséhez nem katonai, hanem politikai megoldásra van szükség.

Ausztrália a múlt héten bírálta a Gáza katonai ellenőrzéséről szóló izraeli tervet. Az ausztrál döntést a palesztin állam elismerésével kapcsolatban Albanese szerint "megerősítette", hogy Netanjahu figyelmen kívül hagyta a nemzetközi közösség felhívásait, és a Gázával szembeni jogi és etikai kötelezettségeket is.

"A Netanjahu-kormány ellehetetleníti a kétállami megoldás esélyét az illegális telepek gyors terjeszkedésével, a palesztinok által lakott területek annektálására irányuló fenyegetésekkel és bármilyen palesztin állam nyílt elutasításával" - fogalmazott Albanese a Penny Wong külügyminiszterrel közösen kiadott közleményben.

Albanese azzal érvelt a palesztin-kérdés rendezésének esélyét latolgatva, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság elkötelezte magát a kormányzás reformja, a fegyverletétel és az általános választások megtartása mellett, továbbá hangsúlyozta, hogy az "lehetőséget nyújt a Hamász elszigetelésére".

Wong közölte, hogy Ausztrália döntéséről már tájékoztatta Marco Rubio amerikai külügyminisztert.

Kezdőlap    Külföld    Ausztrália is elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésén

ensz

izrael

palesztina

elismerés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Skandinávia már nem menekültparadicsom – így hat az ukránokra a szigorítás

Skandinávia már nem menekültparadicsom – így hat az ukránokra a szigorítás
Dánia eleve szigorúbb volt, Svédország és Norvégia pedig szigorított menekültügyben. A három országban élő 150-160 ezer ukrán menekült többsége a háború után sem térne haza, egyelőre 2027-ig tart a védettségük. A skandináv országok ukrán menekülteket befogadó gyakorlatát vizsgálta a Migrációkutató Intézet új elemzésében.
 

Az ukrán elnök szerint az oroszok megpróbálják megvezetni Amerikát

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az ítélet: nem a kiskereskedelem a ludas az áremelkedésekben, mégis ők isszák meg a levét

Itt az ítélet: nem a kiskereskedelem a ludas az áremelkedésekben, mégis ők isszák meg a levét

Nem a kiskereskedelem a felelős a tej, a tejtermékek és a tojás 2025 elején tapasztalt gyors áremelkedésében, hanem a beszállítói árak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel kills prominent Al Jazeera journalist and four colleagues in targeted attack in Gaza

Israel kills prominent Al Jazeera journalist and four colleagues in targeted attack in Gaza

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", as the IDF alleges correspondent Anas al-Sharif had ties to Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 11:24
Az ukrán elnök szerint az oroszok megpróbálják megvezetni Amerikát
2025. augusztus 11. 11:00
A csehek nem kertelnek: az idős sofőrökkel van a legnagyobb baj
×
×
×
×