ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.89
usd:
341.3
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Munkálatok 2025. július 2-án a parajdi Só-szorosban, a Korond-patak azon szakaszán, ahol betört a víz a sóbányába. Megkezdi az Ökumenikus Segélyszervezet a parajdi sóbányánál történt katasztrófa károsultjainak segélyezését: egyelőre a víz alá került bánya dolgozóinak és a kilakoltatottaknak folyósítanak egyszeri, félmillió forintos támogatást.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Parajd - Újabb bizonyítékok a legfőbb ügyészséghez benyújtott bűnvádi feljelentéséhez

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb bizonyítékokat csatolt a parajdi bányakatasztrófa ügyében a román legfőbb ügyészséghez benyújtott bűnvádi feljelentéséhez az állampolgárokat az állam visszaéléseitől védő FACIAS alapítvány - közölte csütörtökön a civilszervezet.

Az alapítvány június elején tett bűnvádi feljelentést a parajdi sóbánya elárasztása kapcsán a román legfőbb ügyészségnél. Ebben azt állítja, hogy a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) és a román vízügyi hatóság felelős a történtekért, mivel évek óta tudtak a veszélyről, de nem tettek ellene semmit. Beadványukban a civilek a két állami vállalat érintett alkalmazottainak a felelősségre vonását kérik.

A FACIAS közleményében kifejti: az újabb bizonyítékok alátámasztják, hogy a román állami hatóságoknak 2007 óta tudomásuk volt a veszélyről. "Ennek ellenére 18 éven keresztül semmit sem tettek azért, hogy megakadályozzák a katasztrófát, mely 2025 májusában bekövetkezett" - mutatnak rá.

A civilek szerint a vízszivárgások megakadályozása 1,9 millió euróba került volna, miközben a Salrom csak 2022-ben 4 millió eurót fizetett alkalmazottainak különböző jutalékokra. Arra is rámutatnak, hogy abban az évben a Salrom nettó profitja 22 millió euró volt, és ahelyett, hogy egy részét a sókészlet megőrzésére fordította volna, csaknem 30 millió eurót költött személyi kiadásokra. A civil szervezet szerint a Románia számára stratégiai jelentőségű parajdi sókészlet meghaladja az 500 millió tonnát, bruttó értékét 12 milliárd euróra becsülik.

A FACIAS szerint az ügyészek elé terjesztett hivatalos iratok és tanulmányok azt mutatják: a parajdi bányakatasztrófa az állami hatóságok visszaéléseinek közvetlen következménye, mivel ezek megszegték törvényes kötelességüket, hogy megvédjék az emberi életeket, vagyont és nemzeti örökséget.

Rámutatnak: már egy 2007-ben publikált tanulmány felhívta a figyelmet, hogy a Korond-patak "valós veszélyt" jelent a bánya épségére, mivel oldja a sótömböket. Ennek ellenére a szakemberek által javasolt műszaki megoldások - a patak elterelése és egy megfigyelési állomás létrehozása - nem ültették gyakorlatba. És a sószorost magába foglaló természetvédelmi területet felügyelő civil szervezet sem tett konkrét lépéseket a védelmében - állítja a FACIAS.

Az alapítvány emlékeztet: a Salrom a 2024-es vízszivárgások után sem próbálta elhárítani a veszélyt, hanem "gyorsan" megnyitotta a bányát a látogatók előtt.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Kezdőlap    Külföld    Parajd - Újabb bizonyítékok a legfőbb ügyészséghez benyújtott bűnvádi feljelentéséhez

feljelentés

ügyészség

parajd

parajdi sóbánya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Jelentősen felhígult a szakma, a taxisok közé sokszor alkoholista és drogfüggő sofőrök kerültek – mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a budapesti taxisok 40 százaléka nem saját autóval dolgozik, ezért ők ki vannak szolgáltatva a flottacégeknek, amelyektől bérlik a kocsikat.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Az OpenAI bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amely a vállalat állítása szerint okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lesz, mint elődei. Lényeges bejelentés volt az is, hogy az új GPT-5 minden felhasználó számára elérhető lesz, beleértve az ingyenes felhasználókat is - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább

Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább

Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 20:11
Ölt a pancsolt házi szesz
2025. augusztus 7. 19:23
Adatgyűjtésbe kezd Amerika, az elnök nagy pontosságot vár
×
×
×
×