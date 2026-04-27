Gyógyszerhiány alakulhat ki a háború nyomán

Azoknál a gyógyszereknél, ahol nem alakul ki hiány, ott pedig áremelkedésre lehet számítani.

Az iráni háború nyomán kialakult energiaválság a globális gyógyszeriparra is hatással van. Angol gyógyszerészek arra figyelmeztettek, hogy a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények ára meredeken emelkedik a konfliktus kirobbanása óta – írta meg a VG.

Angliában a paracetamoltartalmú fájdalomcsillapító készítmények ára az iráni háború kitörése óta 30 százalékkal emelkedett, az antihisztamin-alapú, allergia elleni gyógyszerekért pedig 20-30 százalékkal kell többet fizetni. Néhány angliai gyógyszertár már kifogyott bizonyos fájdalomcsillapítókból a National Pharmacy Association információi szerint – olvasható a cikkben.

Mint írják, az áremelkedés hátterében elsősorban az üzemanyagárak jelentős mértékű drágulása áll, amely megnövelte a gyógyszerek szállításának és előállításának költségeit. A többletköltséget a gyártók és a szállítmányozók a gyógyszertárakra igyekeznek áthárítani. Azok így 40-50 százalékkal többet fizetnek a készletekért, ez a fogyasztói árakban is megmutatkozik.

A konfliktus nyomán egy hatalmas olajválság van kibontakozóban, teszik hozzá. Ez a légi teherszállítás költségeit megduplázta. Mivel számos olajfinomító ellátási problémákkal küzd, Európában kerozinhiány kezd kialakulni. A Lufthansa már 20 ezer járatát volt kénytelen törölni. Mivel a gyógyszerek előállításához számos petrolkémiai alapanyagra van szükség, az olajválság egy másik oldalról is nyomás alá helyezi az árakat.

A gyógyszeripari szereplők ugyanis nagy mennyiségben vásárolják az előállításhoz szükséges anyagokat a Perzsa-öböl térségéből

Hozzáteszik, hogy a generikus gyógyszerek piacán is nagy felfordulást okoz az iráni konfliktus. Ezen készítményeknek az egyik legnagyobb gyártója India, az ország gyógyszeripara pedig elsősorban olyan kínai vegyianyag-gyártóktól szerzi be a szükséges alapanyagokat, amelyek nagy része az Egyesült Arab Emírségekben tart fenn raktárakat. Marc Kahn, a Nevadai Egyetem orvostudományi karának volt dékánja kiemelte, hogy a generikus gyógyszerek rendkívül kitettek a jelenlegi folyamatoknak, mivel szűk árréssel rendelkeznek.

Mindazonáltal a magyarországi gyógyszertárak egyelőre nem számoltak be hiányról, ám a globális folyamatok a hazai piacra is hatással lesznek. Jelenleg nagyobb áremelkedés még nem történt, csupán mérsékelt infláció figyelhető meg. Ugyanakkor a nemzetközi folyamatok hatásai mindig néhány hónapos eltolással jelentkeznek a fogyasztói árakban – emlékeztet a VG.

Széles körű gyógyszerhiányhoz egyelőre nem vezetett az iráni konfliktus. Ez köszönhető annak, hogy a Covid-19-járvány után az Európai Unió átfogó reformba kezdett a gyógyszerek szabályozásával kapcsolatban, ennek nyomán egy önkéntes szolidaritási mechanizmus jött létre. A tagországok ennek segítségével segítséget kérhetnek egymástól készleteik pótlásához. Emellett a gyógyszeripari vállalatoknak ellátási zavar esetén értesíteniük kell az Európai Gyógyszerügynökséget – olvasható a cikkben.

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni" – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek."
Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

A békés rendezés fontos részeként tekint Ukrajna európai uniós csatlakozására Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt hétfő esti videóüzenetében jelentette ki.

A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.

Cole Tomas Allen, 31, from California, was also charged with weapon offences allegedly relating to Saturday's shooting.

