2026. április 24. péntek György
Szakmai szervezet: gyorsítani kell az új gyógyszerek befogadását

Infostart / InfoRádió

Mindeközben két és fél éves várakozás után 83 új hatóanyagot, illetve indikációt hagytak jóvá itthon.

Minden magyar beteg elvárása, hogy minél hamarabb hozzá tudjon jutni a már kifejlesztett terápiákhoz. Jelenleg Magyarországon akadozik és nehézkes ennek a rendszere, ebben kellene egy új egészségügyi szakpolitikai vezetésnek a leggyorsabban változást elérnie – mondta el Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója az InfoRádióban.

Emlékeztetett: az Európai Unió irányelve szerint 180 napon belül döntést kell hozni egy adott, újonnan kifejlesztett gyógyszer befogadásáról. Magyarországon mindeközben most két és fél év után vált elérhetővé 83 új hatóanyag és indikáció társadalombiztosítási támogatással. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy 40 új hatóanyag vált elérhetővé, a többi esetben pedig kibővített indikációkról van szó, tehát például más típusú daganatra is kaphatja a beteg a gyógyszert, mint korábban.

Továbbra is több mint 60 új gyógyszer vár befogadásra

– szögezte le Szalóki Katalin.

Az igazgató arról is szót ejtett, hogy már megkezdték a kapcsolatfelvételt az új kormány képviselőivel. Hangsúlyozta, ő pozitívan tekint az időszak elé, önmagában előremutató lépést jelent, hogy lesz egészségügyi minisztérium. Reméli, vissza tudnak térni egy olyan működési rendszerbe, ahol folyamatos párbeszéd és szakmai együttműködés van.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

Meglepő, mennyit számíthat a mozgás a rák elleni küzdelemben
Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása

Nem épp szívélyes fogadtatásban részesült Berlinben az iszlamista ajatollahok által 1979 elején megbuktatott iráni sah fia, akit egy tüntető még le is öntött. Mohammad Reza Pahlavi annak idején családjával az Egyesült Államokba menekült. Iránban az iszlám rendszer regnálása azóta is tart, az országban ugyanakkor felerősödtek a megdöntését célzó tüntetések, amiket a rezsim vérbe fojtott – most viszont véres háborúban védi magát Amerika és Izrael ellen.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban

Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

