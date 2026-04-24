Szakmai szervezet: gyorsítani kell az új gyógyszerek befogadását

Minden magyar beteg elvárása, hogy minél hamarabb hozzá tudjon jutni a már kifejlesztett terápiákhoz. Jelenleg Magyarországon akadozik és nehézkes ennek a rendszere, ebben kellene egy új egészségügyi szakpolitikai vezetésnek a leggyorsabban változást elérnie – mondta el Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója az InfoRádióban.

Emlékeztetett: az Európai Unió irányelve szerint 180 napon belül döntést kell hozni egy adott, újonnan kifejlesztett gyógyszer befogadásáról. Magyarországon mindeközben most két és fél év után vált elérhetővé 83 új hatóanyag és indikáció társadalombiztosítási támogatással. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy 40 új hatóanyag vált elérhetővé, a többi esetben pedig kibővített indikációkról van szó, tehát például más típusú daganatra is kaphatja a beteg a gyógyszert, mint korábban.

Továbbra is több mint 60 új gyógyszer vár befogadásra

– szögezte le Szalóki Katalin.

Az igazgató arról is szót ejtett, hogy már megkezdték a kapcsolatfelvételt az új kormány képviselőivel. Hangsúlyozta, ő pozitívan tekint az időszak elé, önmagában előremutató lépést jelent, hogy lesz egészségügyi minisztérium. Reméli, vissza tudnak térni egy olyan működési rendszerbe, ahol folyamatos párbeszéd és szakmai együttműködés van.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.