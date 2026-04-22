2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lazacok úsznak a vízben.
Nyitókép: Ray Kachatorian/Getty Images

Ha esetleg már unalmas lenne a kokainmedve, itt vannak a kokainlazacok

Egy svéd kutatás szerint a vizekbe kerülő kábítószer-maradványok felhalmozódhatnak a halakban, megváltoztatva ezzel az alapvető viselkedésüket, kiszolgáltatottabbá téve őket a ragadozóknak.

A Svéd Agrártudományi Egyetem kutatói szerint a vizekbe jutó kokain és annak fő anyagcsere-terméke, a benzoilekgonin súlyos hatással van az atlanti lazacokra. A vizsgálat során kiderült, hogy a kábítószernek kitett fiatal példányok sokkal nagyobb távolságokat tettek meg és szélesebb körben szóródtak szét a svéd Vättern-tóban, mint egészséges társaik – írja a The Guardian cikke nyomán az Index.

A kutatás eredménye szerint nem is közvetlenül a kokain, hanem annak egyik bomlásterméke okozza a legdrasztikusabb változást.

A „kokainos lazacok” heti 5 kilométerrel úsztak többet, mint a kontrollcsoportban lévők, a benzoilekgoninnal kezelt példányok ezzel szemben már 14 kilométerrel szárnyalták túl az egészségeseket.

Jack Brand, a tanulmány vezetője szerint ez komoly kockázatokat rejt, szerinte a következmények még többnyire ismeretlenek, viszont lehetséges, hogy az érintett halak rosszabb kondícióba kerülnek, vagy sokkal több táplálékkal kell kompenzálniuk a plusz erőfeszítést, ami miatt viszont több időt fognak tölteni a nyílt vízen. Ez azonban ördögi kör: a több mozgás és a nyílt vízi táplálkozás miatt a lazacok könnyebb célponttá válnak a tavakban élő ragadozóknak, például a csukáknak.

A tudósok korábban is figyelmeztettek már arra, hogy a gyógyszer- és kábítószer-szennyezés „jelentős és egyre növekvő kockázatot jelent a biodiverzitásra”. Voltak már jelentések metamfetaminfüggő pisztrángokról, és olyan sügérekről is, amelyek antidepresszánsok hatására elveszítették a ragadozóktól való félelmüket.

A korszerű tisztítóművek ugyan viszonylag hatékonyan szűrik ki a különböző szermaradványokat, a problémát a kezeletlen szennyvíz okozhatja, ami heves esőzések idején a túlfolyókon keresztül közvetlenül a folyókba jut.

A vezető kutató hangsúlyozta, a környezeti kockázatfelmérések során eddig gyakran figyelmen kívül hagyták a bomlástermékeket. Mint mondta, ha a kockázatelemzés során nem vesszük figyelembe a metabolitokat és származékokat, akkor a környezeti kockázatok egy jelentős részéről lemaradhatunk, amelyeknek ezeket az állatokat kitesszük.

Az Imperial College London professzora, Leon Barron hozzátette: a jobb szennyvízkezelés, különösen a nyers szennyvíz kibocsátásának csökkentése segíthetne mérsékelni a vadon élő állatokra és ökoszisztémáikra leselkedő veszélyeket.

Kezdőlap    Tudomány    Ha esetleg már unalmas lenne a kokainmedve, itt vannak a kokainlazacok

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat

Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat

Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

