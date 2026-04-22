Ha esetleg már unalmas lenne a kokainmedve, itt vannak a kokainlazacok

A Svéd Agrártudományi Egyetem kutatói szerint a vizekbe jutó kokain és annak fő anyagcsere-terméke, a benzoilekgonin súlyos hatással van az atlanti lazacokra. A vizsgálat során kiderült, hogy a kábítószernek kitett fiatal példányok sokkal nagyobb távolságokat tettek meg és szélesebb körben szóródtak szét a svéd Vättern-tóban, mint egészséges társaik – írja a The Guardian cikke nyomán az Index.

A kutatás eredménye szerint nem is közvetlenül a kokain, hanem annak egyik bomlásterméke okozza a legdrasztikusabb változást.

A „kokainos lazacok” heti 5 kilométerrel úsztak többet, mint a kontrollcsoportban lévők, a benzoilekgoninnal kezelt példányok ezzel szemben már 14 kilométerrel szárnyalták túl az egészségeseket.

Jack Brand, a tanulmány vezetője szerint ez komoly kockázatokat rejt, szerinte a következmények még többnyire ismeretlenek, viszont lehetséges, hogy az érintett halak rosszabb kondícióba kerülnek, vagy sokkal több táplálékkal kell kompenzálniuk a plusz erőfeszítést, ami miatt viszont több időt fognak tölteni a nyílt vízen. Ez azonban ördögi kör: a több mozgás és a nyílt vízi táplálkozás miatt a lazacok könnyebb célponttá válnak a tavakban élő ragadozóknak, például a csukáknak.

A tudósok korábban is figyelmeztettek már arra, hogy a gyógyszer- és kábítószer-szennyezés „jelentős és egyre növekvő kockázatot jelent a biodiverzitásra”. Voltak már jelentések metamfetaminfüggő pisztrángokról, és olyan sügérekről is, amelyek antidepresszánsok hatására elveszítették a ragadozóktól való félelmüket.

A korszerű tisztítóművek ugyan viszonylag hatékonyan szűrik ki a különböző szermaradványokat, a problémát a kezeletlen szennyvíz okozhatja, ami heves esőzések idején a túlfolyókon keresztül közvetlenül a folyókba jut.

A vezető kutató hangsúlyozta, a környezeti kockázatfelmérések során eddig gyakran figyelmen kívül hagyták a bomlástermékeket. Mint mondta, ha a kockázatelemzés során nem vesszük figyelembe a metabolitokat és származékokat, akkor a környezeti kockázatok egy jelentős részéről lemaradhatunk, amelyeknek ezeket az állatokat kitesszük.

Az Imperial College London professzora, Leon Barron hozzátette: a jobb szennyvízkezelés, különösen a nyers szennyvíz kibocsátásának csökkentése segíthetne mérsékelni a vadon élő állatokra és ökoszisztémáikra leselkedő veszélyeket.