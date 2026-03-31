Drasztikus lépéssel vet véget a benzinturizmusnak egy olajban gazdag ország

Az olajban gazdag Brunei április 1-től megtiltja azon külföldi rendszámú járművek belépését, amelyek üzemanyagtartálya nincs legalább háromnegyedig töltve. Az intézkedés célja, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró kereslet közepette az ország megóvja üzemanyag-készleteit – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az ország energiaügyi minisztériumának hétfő esti közleménye azt is kijelenti, hogy a külföldi autósok kizárólag prémium kategóriás, Shell V-Power benzint vagy gázolajat vásárolhatnak, méghozzá piaci áron.

A háromnegyedes tankra vonatkozó követelmény a brunei rendszámú járműveket is érinti, amennyiben 24 órán belül már másodszor vagy többször lépnek be az országba. A hatóságok emellett felkérték a benzinkutakat, hogy fokozottabban ellenőrizzék a rendszámokat.

Azért volt szükség a szigorításra, mert Brunei egyre nehezebben finanszírozza üzemanyag-támogatási rendszerét, miközben a háborús helyzet miatt meredeken emelkednek a világpiaci olajárak. Mindezek ellenére az ország igyekszik régiósan a legalacsonyabb szinten tartani az üzemanyagok kiskereskedelmi árát.

A szomszédos Malajzia szintén hasonló támogatási rendszert működtet. A maláj kormány a múlt héten jelentette be, hogy az áremelkedések miatt felhasználónként havi 100 literrel csökkenti a hatósági áras, 95-ös oktánszámú benzin keretét. A két ország közötti különbség azonban jó ideje alapot ad a benzinturizmusnak és a csempészetnek: a maláj autósok rendszeresen járnak át Bruneibe olcsóbban tankolni.