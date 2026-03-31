2026. március 31. kedd Árpád
Egy hatalmas, díszes mecset a Brunei Szultanátus fővárosában, Bandar Seri Begawanban.
Drasztikus lépéssel vet véget a benzinturizmusnak egy olajban gazdag ország

A Brunei Szultanátus szerdától még egy dolgot ellenőrizni fog az országba belépő külföldi autókon, mégpedig a benzintankjukat.

Az olajban gazdag Brunei április 1-től megtiltja azon külföldi rendszámú járművek belépését, amelyek üzemanyagtartálya nincs legalább háromnegyedig töltve. Az intézkedés célja, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró kereslet közepette az ország megóvja üzemanyag-készleteit – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az ország energiaügyi minisztériumának hétfő esti közleménye azt is kijelenti, hogy a külföldi autósok kizárólag prémium kategóriás, Shell V-Power benzint vagy gázolajat vásárolhatnak, méghozzá piaci áron.

A háromnegyedes tankra vonatkozó követelmény a brunei rendszámú járműveket is érinti, amennyiben 24 órán belül már másodszor vagy többször lépnek be az országba. A hatóságok emellett felkérték a benzinkutakat, hogy fokozottabban ellenőrizzék a rendszámokat.

Azért volt szükség a szigorításra, mert Brunei egyre nehezebben finanszírozza üzemanyag-támogatási rendszerét, miközben a háborús helyzet miatt meredeken emelkednek a világpiaci olajárak. Mindezek ellenére az ország igyekszik régiósan a legalacsonyabb szinten tartani az üzemanyagok kiskereskedelmi árát.

A szomszédos Malajzia szintén hasonló támogatási rendszert működtet. A maláj kormány a múlt héten jelentette be, hogy az áremelkedések miatt felhasználónként havi 100 literrel csökkenti a hatósági áras, 95-ös oktánszámú benzin keretét. A két ország közötti különbség azonban jó ideje alapot ad a benzinturizmusnak és a csempészetnek: a maláj autósok rendszeresen járnak át Bruneibe olcsóbban tankolni.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Keserű pirula Elon Musknak: ellene ítéltek a Twitter felvásárlásához kapcsolódó perekben

Elon Musk újabb jogi vereséget szenvedett a Twitter 2022-es felvásárlásához kapcsolódó perekben. Egy New York-i bíró ugyanis jóváhagyta a befektetők által indított eljárás csoportos keresetté minősítését, ami jelentősen javítja a felperesek esélyeit - jelentette a Bloomberg.

Unalmas, 0-0-ás döntetlent játszott a magyar válogatott Görögország ellen

Kevés izgalmat hozott a Magyar labdarúgó-válogatott és a Görög labdarúgó-válogatott összecsapása.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 20:37
Olaj-vészforgatókönyv készülhet az EU-ban
2026. március 31. 20:25
Az Egyesült Államok „magasabb fokozatra kapcsol", ha Irán nem adja fel
