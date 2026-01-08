ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Politics, Markets and EU Gas Supply Security. Chemical pipeline networks and infrastructure in Europe
Nyitókép: Leestat/Getty Images

„Uniós országok pénze folyik a háborús kasszába” – az orosz LNG több mint háromnegyedét az EU vásárolja fel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy nemzetközi civil szevezet kimutatása szerint az Európai Unió tagállamai tavaly mintegy 2800 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatták Moszkvát azzal, hogy cseppfolyósított földgázt vásároltak Oroszországtól.

Tavaly az uniós tagállamok 15 millió tonna cseppfolyósított földgázt (LNG-t) vásároltak Oroszországtól 7,2 milliárd euró (2800 milliárd forint) értékben – írja a The Guardian beszámolója alapján a hvg.hu.

Ugyan Brüsszelben vállalták, hogy 2026 végéig a vezetékes földgáz után betiltják az orosz LNG vásárlását is, az ismertetett importadatok alapján jelenleg elég jelentős a függőség az oroszoktól. 2024-ben az orosz LNG 75,4 százalékát, tavaly viszont még többet, 75,6 százalékot vásárolták fel az EU-tagországok.

Az Urgewald nevű civil szervezet kimutatása szerint tavaly 58 hajó érte el a belgiumi terminált, összesen 4,2 millió tonna LNG-t szállítva. Ugyanebben az időszakban 51 hajó futott be kínai kikötőkbe, 3,6 millió tonna LNG-vel.

Az orosz gáz legnagyobb uniós importőre Franciaország, ahová 2025-ben 87 hajó összesen 6,3 millió tonna LNG-t szállított.

A cseppfolyósított orosz gázt főként két európai hajózási vállalat juttatja el az EU-ba. A brit székhelyű Seapeak az orosz LNG 37,3 százalékát, míg a görög Dynagas a 34,3 százalékát szállította Európába. Az ehhez használt 14, kifejezetten erre a projektre épült Arc7 jégtörő tankerből 11 a Seapeak tulajdonában van. A brit kormány közölte: az év végéig olyan jogszabályt vezet be, amely megtiltja az országban működő cégeknek az orosz LNG szállítását.

Sebastian Rötters, az Urgewald energiapolitikai és szankciós szakértője szerint számos európai kikötő „logisztikai tüdőként” szolgál Oroszország legnagyobb LNG-termináljának, a Jamalnak. „Minden olyan rakomány, amelyet egy uniós terminálon kirakodnak, közvetlen befizetés az orosz háborús kasszába, amely az ukrajnai öldöklést táplálja” – tette hozzá a szakértő.

