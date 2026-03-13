Dobrev Klára: a Tisza Párt hazugságokkal támadja a DK-t

Az „Öngól is gól – Minden alap nélkül, egyenbeadvánnyal támadja a Tisza a DK jelöltjeit, és ők buktatták le saját magukat” című online sajtótájékoztatóján Dobrev Klára közölte, hogy

a Tisza Párt egyenszöveggel támadja az ellenzéki jelölteket, „ész és értelem nélkül” mindenhova elküldi ugyanazt a „hazug szöveget”.

A pártelnök a győri 2-es számú választókerületben történteket említette példának, ahol a Tisza Párt szabálytalanságokkal vádolta meg a DK jelöltjét.

„Már a beadványból kiderült, hogy nincs szó semmilyen szabálytalanságról, a Tiszának nincs bizonyítéka, a támadás minden alapot nélkülöz. Ha valaki konkrét szabálytalanságról tud bármelyik jelölt ajánlásgyűjtésével kapcsolatban, akkor azonnal tegyen bejelentést! Mondja el mit tud, mutassa be a bizonyítékait, derüljön ki az igazság, ha valaki csalt!” – közölte.

A győri esetben a Tisza beadványában sikerült ugyan a jelölt nevét kicserélni a DK jelöltjének nevére, a párt nevét azonban már nem, így DK helyett Jobbikot írtak, A helyi választási bizottság természetesen átlátott a szitán, és nem fogadta el a minden alapot nélkülöző támadást – mondta Dobrev Klára.

A DK elnöke szerint akár vicces is lehetne a történet, ha nem a legnagyobb ellenzéki pártról lenne szó, amely a kormány és az Orbán-rendszer leváltását ígéri.

Kifogásolta, hogy

a Tisza Párt és Magyar Péter „minden alap nélkül, egyenbeadvánnyal, tömegesen támadja az ellenzéki jelölteket, az egész országban rágalmazza őket karaktergyilkosságot elkövetve, és visszaélve, így egyébként helyénvaló jogorvoslati lehetőséggel”.

Az ellenzéki politikus kiemelte, ilyet már átéltek az elmúlt években, a Fidesz pontosan ezt csinálta velük.

Figyelemre méltó, hogy egyetlen Fidesz-jelölt sem áll támadás alatt, „Magyar Péter csak és kizárólag ellenzéki jelölteket próbál már a választás előtt elgáncsolni” – mondta Dobrev Klára.

A Tisza első számú ellenfele a jelek szerint nem a Fidesz, hanem mi és a Kutyapárt vagyunk, a másik talpon maradt ellenzéki párt - mondta, hozzátéve: magyarok milliói bíznak a Tisza Pártban, és abban, hogy az Orbán-rendszer leváltása után „ez egy tisztességesebb, szabadabb ország lesz, ahol méltósággal bánunk egymással, ahol abbahagytuk a karaktergyilkosságot, a rágalmazást, egymás becsmérlését”.

Dobrev Klára rámutatott: ha valóban Orbán rendszerének leváltása a cél, akkor ahhoz minden ellenzéki demokratára szükség van.

„Ne felejtsük el, hogy a Fideszt ki fogja segíteni a Mi Hazánk, és akkor továbbra is Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt” – közölte. A DK elnöke felhívta Magyra Péter figyelemét, hogy ne a pártját, hanem a Fideszt tekintse fő ellenfelének.