Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás – amelyet még az EU-tagországok kormányait képviselő tanácsnak és az EP plénumának is jóvá kell hagynia, hogy véglegessé váljon – jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind az oroszországi vezetékes gáz importjára 2026 végétől, illetve 2027 őszétől.

Az orosz csővezetéken szállított gáz és az LNG importja a rendelet hatályba lépése utáni hatodik héttől tilos lesz, megtartva az érvényes szerződések átmeneti időszakát. A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú ellátási szerződések esetén az orosz LNG-importra vonatkozó tilalom 2026. április 25-től, a vezetékes gázra vonatkozó tilalom pedig 2026. június 17-től lesz érvényes.

A hosszú távú szerződések esetén az LNG importjára vonatkozó tilalom 2027. január 1-jétől lesz alkalmazandó. A vezetékes gázimportra vonatkozó hosszú távú szerződések tekintetében a tilalom 2027. szeptember 30-án, de legkésőbb 2027. november 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a gáztárolási szabályozásban meghatározott célok teljesülnek.

A meglévő szerződések módosítása csak szűken behatárolt működési célokra engedélyezett, és nem vezethet a mennyiségek növekedéséhez – jegyezték meg.

Az LNG és a vezetékes gáz importját a rendelet hatálybalépésétől kezdve előzetes engedélyhez kötik annak biztosítására, hogy az orosz energiahordozókra vonatkozó tilalom a gyakorlatban is működjön. Az előzetes engedélyezési eljárás nem vonatkozik olyan nagy gáztermelő országokra, amelyek 2024-ben több mint 5 milliárd köbméter földgázt exportáltak az EU-ba, és amelyek tiltják vagy korlátozzák az orosz gáz importját, illetve olyan országokra, amelyeknek nincs infrastruktúrájuk az importhoz.

A rendelet előírja továbbá, hogy minden EU-tagállamnak nemzeti diverzifikációs tervet kell benyújtania arról, hogy az előre meghatározott határidőkre hogyan vet véget az Oroszországból érkező gázimportnak. A nemzeti diverzifikációs terv benyújtásának követelménye vonatkozik azokra a tagállamokra is, amelyek még mindig importálnak orosz olajat. Az intézkedés célja, hogy ezek az országok is leállítsák a behozatalt – írták.

A rendelet záradékot tartalmaz, amely lehetőséget ad a rendelet ideiglenes felfüggesztésére olyan, nem várt fejlemények esetén, amelyek veszélyeztetik egy vagy több tagállam energiaellátásának biztonságát.

Az ideiglenes megállapodást most az uniós tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a hivatalos elfogadás előtt.

Közölték azt is, hogy az Európai Bizottság legkésőbb 2027 végéig jogalkotási javaslatot nyújt be az EU-ba irányuló orosz olajimport fokozatos kivezetésére.