ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.63
usd:
326.93
bux:
110088.78
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

Infostart / MTI

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint a szabályozás – amelyet még az EU-tagországok kormányait képviselő tanácsnak és az EP plénumának is jóvá kell hagynia, hogy véglegessé váljon – jogilag kötelező, fokozatos tilalmat vezet be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind az oroszországi vezetékes gáz importjára 2026 végétől, illetve 2027 őszétől.

Az orosz csővezetéken szállított gáz és az LNG importja a rendelet hatályba lépése utáni hatodik héttől tilos lesz, megtartva az érvényes szerződések átmeneti időszakát. A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú ellátási szerződések esetén az orosz LNG-importra vonatkozó tilalom 2026. április 25-től, a vezetékes gázra vonatkozó tilalom pedig 2026. június 17-től lesz érvényes.

A hosszú távú szerződések esetén az LNG importjára vonatkozó tilalom 2027. január 1-jétől lesz alkalmazandó. A vezetékes gázimportra vonatkozó hosszú távú szerződések tekintetében a tilalom 2027. szeptember 30-án, de legkésőbb 2027. november 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a gáztárolási szabályozásban meghatározott célok teljesülnek.

A meglévő szerződések módosítása csak szűken behatárolt működési célokra engedélyezett, és nem vezethet a mennyiségek növekedéséhez – jegyezték meg.

Az LNG és a vezetékes gáz importját a rendelet hatálybalépésétől kezdve előzetes engedélyhez kötik annak biztosítására, hogy az orosz energiahordozókra vonatkozó tilalom a gyakorlatban is működjön. Az előzetes engedélyezési eljárás nem vonatkozik olyan nagy gáztermelő országokra, amelyek 2024-ben több mint 5 milliárd köbméter földgázt exportáltak az EU-ba, és amelyek tiltják vagy korlátozzák az orosz gáz importját, illetve olyan országokra, amelyeknek nincs infrastruktúrájuk az importhoz.

A rendelet előírja továbbá, hogy minden EU-tagállamnak nemzeti diverzifikációs tervet kell benyújtania arról, hogy az előre meghatározott határidőkre hogyan vet véget az Oroszországból érkező gázimportnak. A nemzeti diverzifikációs terv benyújtásának követelménye vonatkozik azokra a tagállamokra is, amelyek még mindig importálnak orosz olajat. Az intézkedés célja, hogy ezek az országok is leállítsák a behozatalt – írták.

A rendelet záradékot tartalmaz, amely lehetőséget ad a rendelet ideiglenes felfüggesztésére olyan, nem várt fejlemények esetén, amelyek veszélyeztetik egy vagy több tagállam energiaellátásának biztonságát.

Az ideiglenes megállapodást most az uniós tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a hivatalos elfogadás előtt.

Közölték azt is, hogy az Európai Bizottság legkésőbb 2027 végéig jogalkotási javaslatot nyújt be az EU-ba irányuló orosz olajimport fokozatos kivezetésére.

Kezdőlap    Gazdaság    Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

európai parlament

európai tanács

megállapodás

lng

orosz földgáz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Brit kém Ukrajnában: így bukott le az oroszok embere

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elstartolt az Agrárszektor Konferencia, az év legfontosabb agráreseménye

Elstartolt az Agrárszektor Konferencia, az év legfontosabb agráreseménye

December 3-án elkezdődött Siófokon a Portfolio Csoport Agrárszektor 2025 Konferenciájának első napja. A ma már a hazai agrárium egyik legjelentősebb és legnagyobb szakmai eseménye 2024 óta már háromnaposra bővült. A december 4-ig tartó szakmai programon ebben az évben óriási érdeklődés mellett, több mint 2000 résztvevő várható. A konferenciáról az agrarszektor.hu folyamatosan tudósít, ahol így nyomon lehet követni az agrárium csúcseseményének történéseit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája

Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája

A kormány egyhavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects peace deal on Ukraine after US talks as Nato foreign ministers meet

Putin rejects peace deal on Ukraine after US talks as Nato foreign ministers meet

The Kremlin says the meeting with Trump's envoys was "constructive" but "no compromise" has been reached over territorial concessions for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 10:02
„Tisztességtelen verseny” – Vége az egyik ősi taxis cégnek
2025. december 3. 08:18
Két kattintás – üzent a NAV
×
×
×
×