2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Beteg nő fekszik takaróba burkolózva, zsebekndővel és gyógyszerekkel maga mellett.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Tízezerrel kevesebb az influenzás idehaza

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint március 2. és 8. között 35 400-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint a múlt héten 35 400-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján ez az adat egy héttel korábban még 45 300 volt.

Az NNGYK honlapján megtalálható adatok szerint március 2. és 8. között akut légúti fertőzés tüneteivel 216 300-an keresték fel orvosukat.

A szennyvízben mért Influenza A kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében nem-parametrikus regressziós LOWESS (LOcally WEighted Scatter-plot Smoother) módszer felhasználásával létrehozott simított görbe (piros). A narancssárga pontok a nyers adatokat mutatják, a szürke sáv a 95%-os konfidencia-intervallumot jelöli.
A 2026-os év 10. hetén az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók 40,2 százaléka volt gyerek, 29,6 százaléka a 15-34 évesek, 22,3 százaléka a 35-59 évesek, míg 7,9 százaléka a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A vizsgált időszakban 18 közigazgatási területen csökkent, míg két közigazgatási területen (Csongrád-Csanád és Tolna vármegye) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héten regisztrált adatokhoz viszonyítva.

Forrás: NNGYK

A 10. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek a tömeges megbetegedések.

Múlt héten 199 ember került kórháza súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Hamarosan átadják az Oscar-díjakat: mutatjuk a legmegdöbbentőbb filmes tényeket és rekordokat

Az Oscar-gála nem csupán a film legrangosabb elismerése, hiszen maga a ceremónia is tele van lenyűgöző statisztikákkal

Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

