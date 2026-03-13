Tízezerrel kevesebb az influenzás idehaza

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése szerint a múlt héten 35 400-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján ez az adat egy héttel korábban még 45 300 volt.

Az NNGYK honlapján megtalálható adatok szerint március 2. és 8. között akut légúti fertőzés tüneteivel 216 300-an keresték fel orvosukat.

A szennyvízben mért Influenza A kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében nem-parametrikus regressziós LOWESS (LOcally WEighted Scatter-plot Smoother) módszer felhasználásával létrehozott simított görbe (piros). A narancssárga pontok a nyers adatokat mutatják, a szürke sáv a 95 százalékos konfidencia-intervallumot jelöli. Forrás: NNGYK

A 2026-os év 10. hetén az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók 40,2 százaléka volt gyerek, 29,6 százaléka a 15-34 évesek, 22,3 százaléka a 35-59 évesek, míg 7,9 százaléka a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A vizsgált időszakban 18 közigazgatási területen csökkent, míg két közigazgatási területen (Csongrád-Csanád és Tolna vármegye) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héten regisztrált adatokhoz viszonyítva.

Forrás: NNGYK

A 10. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek a tömeges megbetegedések.

Múlt héten 199 ember került kórháza súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 24-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.