Ha OTP-s, ezeket a banki szolgáltatásokat hiába keresi majd pár óráig

Előre tervezett üzemszünet lesz az OTP Banknál, az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra – írja a bank tájékoztatása alapján a vg.hu.

A pénzintézet közlése szerint március 15-én lesznek legközelebb kimaradások a szolgáltatásokban.

A nemzeti ünnepen fejlesztési okokból hajnali 2:00-tól, várhatóan 2 órán keresztül nem lesznek elérhetők

az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop), illetve

az SMS-szolgáltatások, valamint

az internetes kártyás fizetések jóváhagyása.

Ugyanebben az idősávban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetők. Más szolgáltatások szünetelésére nem kell számítani – teszik hozzá.