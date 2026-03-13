Andrej Babis: nincs ok pánikra, de a cseh kormány készen áll a beavatkozásra is

Andrej Babis az idnes.cz hírportálnak adott interjújában úgy fogalmazott: az európai energiarendszer ma sokkal diverzifikáltabb, vagyis több forrásból érkezik az olaj és a gáz. Emiatt Európa nincs kizárólag a Perzsa-öböl térségére utalva. Hozzátette: a piac rugalmasabb lett, így egy esetleges ellátási zavar hatása is kezelhetőbb. A cseh miniszterelnök szerint ugyanakkor a cseh gazdaság nyitottsága miatt a világpiaci folyamatok előbb-utóbb Csehországban is éreztetik hatásukat.

A cseh kormány ezért folyamatosan figyeli az üzemanyagárakat, a pénzügyminisztérium ellenőrzi a benzinkutak árait. Andrej Babis szerint gyakran tapasztalható, hogy amikor a kőolaj ára emelkedik, a kutakon az árak szinte azonnal nőnek, amikor viszont csökken, a mérséklődés jóval lassabban jelenik meg.

Az eddigi adatok azonban nem mutattak olyan mértékű, túlzott árrést, amely állami beavatkozást indokolna.

Andrej Babis azt mondta: jelenleg a cseh üzemanyagárak még mindig alacsonyabbak, mint a legtöbb szomszédos országban, és Európában is az olcsóbbak közé tartoznak. Ugyanakkor a helyzetet naponta értékelik, és ha az árak jelentősen tovább emelkednének, a kormány új intézkedéseket fontolna meg.

Felmerült az is, hogy a benzin ára akár az 50 cseh koronás literenkénti szintet is átlépheti. Andrej Babis ezt egyelőre nem tartja valószínűnek, mert szerinte az áremelkedés üteme már most lassul. Ugyanakkor hangsúlyozta: minden attól függ, hogyan alakul a közel-keleti helyzet.

Ha kiderülne, hogy egyes piaci szereplők indokolatlanul növelik az árréseiket, az állam beavatkozhat. A cseh kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta:

nem a vállalkozások büntetése a cél, hanem a fogyasztók védelme az indokolatlan drágulással szemben.

Andrej Babis arról is beszélt, hogy a közel-keleti hírek miatt sok autós előre elkezdett üzemanyagot felhalmozni, ami szintén növelte a keresletet, és hozzájárult az árak emelkedéséhez.

A kormányfő szerint az üzemanyagok drágulása idővel más területeken is érezhető lehet, például az élelmiszerek és a szolgáltatások áraiban. Éppen ezért a kormánynak különböző forgatókönyvei vannak arra az esetre, ha a válság hosszabb ideig tartana.

Ilyen intézkedés lehet például egyes adók ideiglenes csökkentése, akár az áfa mérséklése is.

A cseh miniszterelnök arról is beszélt, hogy Csehország jelenlegi energiaellátása stabil. Az ország villamosenergiából nagyrészt önellátó, a kőolajat és a földgázt pedig több forrásból szerzi be. Ez szerinte azt jelenti, hogy bár a globális események hatását nem lehet teljesen elkerülni, Csehország középtávon képes lehet komolyabb problémák nélkül átvészelni egy esetleges energiapiaci válságot.