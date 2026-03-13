Munkaidő-kedvezményért harcol az M4 Sport a Fradi EL-visszavágója miatt

A Portugáliát érintő labdarúgó-eseményekhez alkalmazkodva a Ferencváros csütörtök helyett már szerdán lejátssza EL-nyolcaddöntős visszavágóját, ám a közvetítési kényszer miatt a mérkőzésnek a kora esti BL-meccsekre vége kell, hogy legyen, az SC Braga-Ferencváros találkozóra még korábban kerül sor, mint azt bárki gondolta volna: 16.30-kor.

Az M4 Sport televízió végigkísérte a Ferencváros útját ebben a nemzetközi kupaidényben is, de most bátran nagyot markol: igazolásmintát állított ki mindazon szurkolóknak, akik a munkájuk miatt esetleg nem láthatnák a meccset legalább részben.

A közmédia sportcsatornája a magyar klubfutball egyik legjelentősebb mérkőzésének nevezi a 2-0-s Fradi-vezetésről induló portugáliai visszavágót – ennyire nyertek a zöld-fehérek csütörtök este a Groupamában nagy meglepetésre, de teljesen megérdemelten –, ezért azt kéri a munkáltatóktól, biztosítsanak munkaidő-kedvezményt mindazoknak, akik látni akarják a mérkőzést.

Mutatjuk az igazolásmintát: