ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young woman sneezes because of an allergy to ragweed.
Nyitókép: galitskaya/Getty Images

Már az interneten is berúgta az ajtót az allergiaszezon

Infostart

A tavasz beköszöntével egyre többen keresnek rá a pollenkoncentrációval, az allergiával és a különböző vírusokkal kapcsolatos hírekre.

Kezd lecsengeni idehaza az influenzaszezon, aminek a legfőbb bizonyítéka, hogy míg a 9. héten (február 23. és március 1. között) még 45 300-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a következő héten már csak 35 400-an. Az örömünk azonban nem lehet felhőtlen, hiszen egyrészt még ez sem alacsony szám, másrészt a jobb idő beköszöntével jön az újabb feketeleves, az allergiaszezon. A kora tavaszias időjárás kedvez a mandulafák virágzásának, így megnőtt a levegőben a korai allergén növények pollenkoncentrációja, ami már országszerte tüneteket okoz az arra érzékenyeknek – írja a Portfolio.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje már most országszerte magas, sőt helyenként eléri a nagyon magas szintet, de a mogyoró koncentrációja is sokfelé hasonló értékeket mutat. Emiatt már március első felében erős tüsszögés, orrfolyás és/vagy szemirritáció jelentkezhet az érzékeny embereknél.

Azzal pedig, hogy a szokásosnál korábban berobbant az allergiaszezon, az interneten egyre többen keresnek rá a pollenkoncentrációval és az allergiával kapcsolatos hírekre, információkra. A Portfolio a Google Trends adatai alapján annak járt utána, hogy az elmúlt 90 napban hányan keresgéltek az influenza és az allergia témakörökben.

Az alábbi grafikonon az látható, hogy az RSV (humán légúti nagysejtes vírus) esetében is volt egy viszonylag nagyobb megugrás, ami annak tudható be, hogy az influenzánál több beteget azonosítottak ezzel a kórokozóval az elmúlt hetekben.

Forrás: Google Trends

A Google Trends érképes nézete pedig azt mutatja, hogy az elmúlt egy hónapban az ország döntő részén már többen kerestek rá az allergiára, mint az influenzára.

Forrás: Google Trends

Egyéves távlatban pedig az állapítható meg, hogy az elmúlt hónapokban stabilan emelkedett az érdeklődés a rengeteg embert érintő allergia iránt a Google-ben. A portál szerint legutóbb 2025 nyarának végén irányult ekkora figyelem a témára.

Kezdőlap    Tech    Már az interneten is berúgta az ajtót az allergiaszezon

internet

tavasz

pollen

allergia

keresés

allergén

virágzás

google trends

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Trump-adminisztráció előbb átvette a venezuelai olaj feletti irányítást, majd február 28-án Izraellel karöltve megtámadta Iránt, így rövid időn belül már kétszer keverte újra a lapokat a globális energiapiacon. Ezzel újragondolásra kényszeríti a kommunista vezetést Kína energiastratégiájának néhány alapvető feltételezése kapcsán. Noha az ellátás nincs veszélyben, úgy tűnik, hogy Peking lemondhat az olcsó olajról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2025-ös szakmai adatokból egészen durva bérszakadék rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacon. Miközben egyre kevesebben dolgoznak idehaza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Around 90% of Iran's oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 22:19
Feloldották egy időre az orosz tengeri olajszállítmányokat sújtó szankciókat – a nap hírei
2026. március 13. 21:49
Hármas karambol miatt nagy a torlódás Szegednél
×
×