Már az interneten is berúgta az ajtót az allergiaszezon

Kezd lecsengeni idehaza az influenzaszezon, aminek a legfőbb bizonyítéka, hogy míg a 9. héten (február 23. és március 1. között) még 45 300-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a következő héten már csak 35 400-an. Az örömünk azonban nem lehet felhőtlen, hiszen egyrészt még ez sem alacsony szám, másrészt a jobb idő beköszöntével jön az újabb feketeleves, az allergiaszezon. A kora tavaszias időjárás kedvez a mandulafák virágzásának, így megnőtt a levegőben a korai allergén növények pollenkoncentrációja, ami már országszerte tüneteket okoz az arra érzékenyeknek – írja a Portfolio.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje már most országszerte magas, sőt helyenként eléri a nagyon magas szintet, de a mogyoró koncentrációja is sokfelé hasonló értékeket mutat. Emiatt már március első felében erős tüsszögés, orrfolyás és/vagy szemirritáció jelentkezhet az érzékeny embereknél.

Azzal pedig, hogy a szokásosnál korábban berobbant az allergiaszezon, az interneten egyre többen keresnek rá a pollenkoncentrációval és az allergiával kapcsolatos hírekre, információkra. A Portfolio a Google Trends adatai alapján annak járt utána, hogy az elmúlt 90 napban hányan keresgéltek az influenza és az allergia témakörökben.

Az alábbi grafikonon az látható, hogy az RSV (humán légúti nagysejtes vírus) esetében is volt egy viszonylag nagyobb megugrás, ami annak tudható be, hogy az influenzánál több beteget azonosítottak ezzel a kórokozóval az elmúlt hetekben.

Forrás: Google Trends

A Google Trends érképes nézete pedig azt mutatja, hogy az elmúlt egy hónapban az ország döntő részén már többen kerestek rá az allergiára, mint az influenzára.

Forrás: Google Trends

Egyéves távlatban pedig az állapítható meg, hogy az elmúlt hónapokban stabilan emelkedett az érdeklődés a rengeteg embert érintő allergia iránt a Google-ben. A portál szerint legutóbb 2025 nyarának végén irányult ekkora figyelem a témára.