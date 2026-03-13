2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Agriculture and technology concept. Agritech.
Nyitókép: metamorworks/Getty Images

Kisebb vállalkozásoknak ingyen pénz? Itt a lehetőség

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az új alkonstrukciókat 3 százalékos éves fix kamattal lehet igénybe venni.

A Széchenyi Kártya Programhoz csatlakozó új termékek célja, hogy a legkisebb agrárvállalkozások is stabilan tudjanak hozzájutni akár a mindennapi működéshez szükséges forrásokhoz – mondta el Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

A Széchenyi Agrár Mikroforgóeszköz Hitelkonstrukció kifejezetten a legkisebb vállalkozások igényeire lett kialakítva – hangsúlyozta Végh Richárd. Ebbe a körbe mikro- és kisvállalkozások tartoznak, és két alkonstrukció érhető el március közepe óta, saját erő nélkül. Az egyik a „zöld út” konstrukció, amelyet kifejezetten a legkisebb mikrovállalkozásokra szabtak. Esetében a maximálisan igényelhető összeg 5 millió forint, a futamidő pedig maximálisan 5 év lehet.

A konstrukció keretében lezárt üzleti évre sincsen szükség

– emelte ki a vezérigazgató. Így a hitelt induló vállalkozások is felvehetik.

A másik konstrukció pedig a „normál konstrukció”, ez a mikrovállalkozások mellett a kisvállalkozások számára is elérhető. Itt nagyobb az igényelhető maximális hitelösszeg, maximum 50 millió forint. A futamidő ennek esetében is maximálisan 5 év lehet, és mindkét terméknél a máshonnan már ismert éves fix 3 százalékos kamattal lehet kalkulálni – magyarázta Végh Richárd.

Kiemelte, hogy a termékek feltételei a KAVOSZ honlapján, a kavosz.hu-n megtalálhatóak, ugyanakkor, mint a többi terméküket is, azokat a regisztráló irodákban lehet mélységükben megismerni. A hiteligénylést is ott lehet elindítani és a finanszírozó partnerek felé továbbítani.

Már az első egy-két napban komoly érdeklődést tapasztaltak a termék iránt az irodákban, a hazai agrár mikro- és kisvállalkozások megkezdték az igényléshez szükséges dokumentumok összegyűjtését, és arra számítanak, hogy meg fognak érkezni hamarosan az első konkrét hitelkérelem-igénylések is. Végh Richárd kiemelte, hogy a most bevezetett termék is ugyanúgy folyamatosan elérhető konstrukció lesz, mint a többi hiteltermék a Széchenyi Kártya Programban.

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja. Erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat lehetett látni. Az európai tőzsdéken szintén csökkenésekkel indul a nap, de a déli órákra a csütörtöki záróértékek közelébe kapaszkodtak vissza a vezető indexek, majd a koradélutáni órákra pluszba fordultak azzal párhuzamosan, hogy az olajár esni kezdett. Az amerikai indexek emelkedésekkel nyitottak a délutáni fontos makroadatok után, de még ezzel együtt is mínuszos lehet a hét.

Hamarosan átadják az Oscar-díjakat: mutatjuk a legmegdöbbentőbb filmes tényeket és rekordokat

Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

