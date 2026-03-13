Kisebb vállalkozásoknak ingyen pénz? Itt a lehetőség

A Széchenyi Kártya Programhoz csatlakozó új termékek célja, hogy a legkisebb agrárvállalkozások is stabilan tudjanak hozzájutni akár a mindennapi működéshez szükséges forrásokhoz – mondta el Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

A Széchenyi Agrár Mikroforgóeszköz Hitelkonstrukció kifejezetten a legkisebb vállalkozások igényeire lett kialakítva – hangsúlyozta Végh Richárd. Ebbe a körbe mikro- és kisvállalkozások tartoznak, és két alkonstrukció érhető el március közepe óta, saját erő nélkül. Az egyik a „zöld út” konstrukció, amelyet kifejezetten a legkisebb mikrovállalkozásokra szabtak. Esetében a maximálisan igényelhető összeg 5 millió forint, a futamidő pedig maximálisan 5 év lehet.

A konstrukció keretében lezárt üzleti évre sincsen szükség

– emelte ki a vezérigazgató. Így a hitelt induló vállalkozások is felvehetik.

A másik konstrukció pedig a „normál konstrukció”, ez a mikrovállalkozások mellett a kisvállalkozások számára is elérhető. Itt nagyobb az igényelhető maximális hitelösszeg, maximum 50 millió forint. A futamidő ennek esetében is maximálisan 5 év lehet, és mindkét terméknél a máshonnan már ismert éves fix 3 százalékos kamattal lehet kalkulálni – magyarázta Végh Richárd.

Kiemelte, hogy a termékek feltételei a KAVOSZ honlapján, a kavosz.hu-n megtalálhatóak, ugyanakkor, mint a többi terméküket is, azokat a regisztráló irodákban lehet mélységükben megismerni. A hiteligénylést is ott lehet elindítani és a finanszírozó partnerek felé továbbítani.

Már az első egy-két napban komoly érdeklődést tapasztaltak a termék iránt az irodákban, a hazai agrár mikro- és kisvállalkozások megkezdték az igényléshez szükséges dokumentumok összegyűjtését, és arra számítanak, hogy meg fognak érkezni hamarosan az első konkrét hitelkérelem-igénylések is. Végh Richárd kiemelte, hogy a most bevezetett termék is ugyanúgy folyamatosan elérhető konstrukció lesz, mint a többi hiteltermék a Széchenyi Kártya Programban.