Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte, hogy március 14-én az Attila út az Alagút utcától a Vérmező útig 6 és 15 óra között, a Clark Ádám tér és az Alagút 11:20 és 13:50 között, a budai alsó rakpart a Margit híd és a Döbrentei tér között pedig 11:30 és 12:50 között lesz lezárva.

A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az 5-ös busz 6 és 15 óra között módosított útvonalon, az Alagút utca és a Vérmező út között a Krisztina körúton közlekedik. A 105-ös, 178-as és 210B autóbuszok 11:10 és 13:50 között az Erzsébet hídon át, a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat kihagyva járnak Pest felé, Buda felé pedig kimarad a Clark Ádám téri megálló.

A 16-os és 216-os autóbuszok nem közlekednek 11:10 és 13:50 között,

helyettük a 16A járat sűrűbben közlekedik. A 19-es és 41-es villamosok a Szent Lukács és Rudas Gyógyfürdő között a Széll Kálmán tér, a Krisztina körút és a Margit körút érintésével közlekednek. A Döbrentei tér és a Déli pályaudvar között az utasok az 56A és 17-es villamos megállóiban szállhatnak fel