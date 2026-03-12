ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 12. csütörtök
Road closed with arrow sings in the city
Nyitókép: majorosl/Getty Images

Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten

Infostart / MTI

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton reggel 6 és délután 3 óra között Budapesten az Attila úton, a Clark Ádám téren és az Alagútban, valamint a budai alsó rakparton a Margit híd és a Döbrentei tér között a Honvéd és Kadét futás miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte, hogy március 14-én az Attila út az Alagút utcától a Vérmező útig 6 és 15 óra között, a Clark Ádám tér és az Alagút 11:20 és 13:50 között, a budai alsó rakpart a Margit híd és a Döbrentei tér között pedig 11:30 és 12:50 között lesz lezárva.

A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az 5-ös busz 6 és 15 óra között módosított útvonalon, az Alagút utca és a Vérmező út között a Krisztina körúton közlekedik. A 105-ös, 178-as és 210B autóbuszok 11:10 és 13:50 között az Erzsébet hídon át, a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat kihagyva járnak Pest felé, Buda felé pedig kimarad a Clark Ádám téri megálló.

A 16-os és 216-os autóbuszok nem közlekednek 11:10 és 13:50 között,

helyettük a 16A járat sűrűbben közlekedik. A 19-es és 41-es villamosok a Szent Lukács és Rudas Gyógyfürdő között a Széll Kálmán tér, a Krisztina körút és a Margit körút érintésével közlekednek. A Döbrentei tér és a Déli pályaudvar között az utasok az 56A és 17-es villamos megállóiban szállhatnak fel

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombézza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

Oil price surges back to $100 as explosions reported on two more foreign ships in Gulf

Oil price surges back to $100 as explosions reported on two more foreign ships in Gulf

Iranian attacks on ships intensify after major countries agree to tap unprecedented emergency reserves to cushion the blow of war.

