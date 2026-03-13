Szakértő: kártyavárként dőlhet össze egy amerikai beavatkozásra Kuba

Kuba úgy van felépítve, mint egy kártyavár, ahonnan csak az utolsó lapot kell kiemelni és összeomlik magától – fogalmazott az InfoRádió műsorában Törcsi Péter, jelezve: a karibi szigetország egy jegyrendszerrel, hiperinflációval működő kommunista rezsim, amely gazdasági értelemben lényegében teljesen izolált.

Az Oeconomus elnöke biztosra veszi, hogy az Egyesült Államok rásegít majd az említett „kártyalap” elmozdítására, bár szerinte olyan fokú beavatkozás valószínűleg nem lesz, mint ami Venezuelában történt. Annál is inkább, mert korábban a venezuelai Maduro-rezsim ingyen látta el kőolajjal Kubát, de ezek az útvonalak lényegében bezárultak, és nem nem fog tudni energiához jutni az ország.

„Vagy magától megegyezik a kommunista rezsim egyfajta békés átmenetben az amerikaiakkal, vagy Amerika »segít« nekik ennek a döntésnek a meghozatalában”

– fogalmazott a szakértő, arra is emlékeztetve, hogy az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio kubai menekültek leszármazottja, tehát van egy személyes motiváció is e tekintetben.

Ha mindez bekövetkezik, akkor az egy erős üzenet lesz a karibi térségben azoknak a diktatúráknak, autoriter rezsimeknek, amelyek élvezték valamilyen formában Kína, Oroszország vagy Irán támogatását – mondta Törcsi Péter hozzátéve: amennyiben ezek megdőlnek, akkor egyértelmű lesz az a Monroe-doktrína, mely szerint Amerika az amerikaiaké. Vagyis az amerikaiakkal versengő hatalmak – nyilván elsősorban Kína – nem számíthatnak arra, hogy az Egyesült Államok, a Trump-adminisztráció nem érvényesíti az érdekeit akkor, amikor úgy érzi, hogy érdeksérelem éri őt bárhol a glóbuszon.

A fenti szempontból az amerikai térség pedig kulcsfontosságú, tehát Donald Trump és az adminisztrációja biztonságban és békében akarja tudni a „saját hátsó kertjét”. Sőt, azt akarják, hogy gazdaságilag is az Egyesült Államok legyen az a fontos szereplő, amely meghatározza a dél-, vagy latin-amerikai térség gazdasági irányítását – magyarázta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke.

A teljes interjú az InfoRádió Geotrendek című műsorában hangzott el.