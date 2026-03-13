2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Térkép Kubáról.
Nyitókép: Getty Images/beyhanyazar

Szakértő: kártyavárként dőlhet össze egy amerikai beavatkozásra Kuba

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Venezuela és Irán után Kubában avatkozhat be az Egyesült Államok – mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke.

Kuba úgy van felépítve, mint egy kártyavár, ahonnan csak az utolsó lapot kell kiemelni és összeomlik magától – fogalmazott az InfoRádió műsorában Törcsi Péter, jelezve: a karibi szigetország egy jegyrendszerrel, hiperinflációval működő kommunista rezsim, amely gazdasági értelemben lényegében teljesen izolált.

Az Oeconomus elnöke biztosra veszi, hogy az Egyesült Államok rásegít majd az említett „kártyalap” elmozdítására, bár szerinte olyan fokú beavatkozás valószínűleg nem lesz, mint ami Venezuelában történt. Annál is inkább, mert korábban a venezuelai Maduro-rezsim ingyen látta el kőolajjal Kubát, de ezek az útvonalak lényegében bezárultak, és nem nem fog tudni energiához jutni az ország.

„Vagy magától megegyezik a kommunista rezsim egyfajta békés átmenetben az amerikaiakkal, vagy Amerika »segít« nekik ennek a döntésnek a meghozatalában”

– fogalmazott a szakértő, arra is emlékeztetve, hogy az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio kubai menekültek leszármazottja, tehát van egy személyes motiváció is e tekintetben.

Ha mindez bekövetkezik, akkor az egy erős üzenet lesz a karibi térségben azoknak a diktatúráknak, autoriter rezsimeknek, amelyek élvezték valamilyen formában Kína, Oroszország vagy Irán támogatását – mondta Törcsi Péter hozzátéve: amennyiben ezek megdőlnek, akkor egyértelmű lesz az a Monroe-doktrína, mely szerint Amerika az amerikaiaké. Vagyis az amerikaiakkal versengő hatalmak – nyilván elsősorban Kína – nem számíthatnak arra, hogy az Egyesült Államok, a Trump-adminisztráció nem érvényesíti az érdekeit akkor, amikor úgy érzi, hogy érdeksérelem éri őt bárhol a glóbuszon.

A fenti szempontból az amerikai térség pedig kulcsfontosságú, tehát Donald Trump és az adminisztrációja biztonságban és békében akarja tudni a „saját hátsó kertjét”. Sőt, azt akarják, hogy gazdaságilag is az Egyesült Államok legyen az a fontos szereplő, amely meghatározza a dél-, vagy latin-amerikai térség gazdasági irányítását – magyarázta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke.

A teljes interjú az InfoRádió Geotrendek című műsorában hangzott el.

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

Újabb épületet találtak el Dubajban – videó

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is.

Növekvő bizonytalanság Magyarországon: meglepő dolog derült ki arról, mi vár valójában a hazai munkahelyekre

A magyarországi cégek többsége nem számít jelentős létszámcsökkenésre 2026-ban.

Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

2026. március 13. 19:42
Korlátozzák a szexet a mesterséges intelligencia számára
2026. március 13. 18:47
Robbanásokat jelentettek Teheránból, egy kormánypárti gyűlés környékéről
