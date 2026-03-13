Távozik a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője

A főigazgatói feladatokat ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója veszi át. Az egészségügyi adminisztráció pályázatot ír ki a főigazgatói poszt betöltésére – derül ki az intérmény közleményéből.

Az OKFŐ által felállított, az intézet szakmai működését és a fővárosi pszichiátriai ellátásszervezést áttekintő szakmai grémium folytatja munkáját – tették hozzá.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben 19 orvos mondott fel egyidejűleg, miután véleményük szerint a kórház vezetősége és a fenntartó nem hozott olyan intézkedést, amely elégséges lenne a kialakult krízis rendezéséhez. Előzőleg 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását arra az esetre, ha a főigazgató, Ézsi Robin nem mond le az intézetvezetői posztról – írja a 24.hu összefoglalója.