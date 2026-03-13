2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Távozik a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője

Benyújtotta lemondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója, amit a belügyminiszter elfogadott, így Ézsi Robin főigazgatói megbízatása március 14-én megszűnik – közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság és az intézmény.

A főigazgatói feladatokat ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója veszi át. Az egészségügyi adminisztráció pályázatot ír ki a főigazgatói poszt betöltésére – derül ki az intérmény közleményéből.

Az OKFŐ által felállított, az intézet szakmai működését és a fővárosi pszichiátriai ellátásszervezést áttekintő szakmai grémium folytatja munkáját – tették hozzá.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben 19 orvos mondott fel egyidejűleg, miután véleményük szerint a kórház vezetősége és a fenntartó nem hozott olyan intézkedést, amely elégséges lenne a kialakult krízis rendezéséhez. Előzőleg 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását arra az esetre, ha a főigazgató, Ézsi Robin nem mond le az intézetvezetői posztról – írja a 24.hu összefoglalója.

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe.

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

