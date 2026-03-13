ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.08
usd:
342.38
bux:
121446.88
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkõzésén Liverpoolban 2026. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Sorra kapja a díjakat Szoboszlai Dominik Man. City elleni bombagólja – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ezúttal a Liverpool szurkolói választották február hónap legszebb találatának a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának gyönyörű szabadrúgásgólját.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február hónap legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlai Dominikot a meccs legvégén kiállították.

Korábban a BBC Match of the Day című műsorának nézői is ezt a Szoboszlai-gólt választották a legszebb februári találatnak a Premier League-ben.

A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista lett: a 14-én házigazdaként 3–0-ra megnyert Brighton elleni FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.

Kezdőlap    Sport    Sorra kapja a díjakat Szoboszlai Dominik Man. City elleni bombagólja – videó

premier league

liverpool fc

szoboszlai dominik

legszebb gól

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?

Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US temporarily eases Russia oil sanctions as Iran war pushes up energy prices

US temporarily eases Russia oil sanctions as Iran war pushes up energy prices

Meanwhile, explosions are heard in Iran's capital Tehran after Israel says it is launching another "wide-scale wave of strikes".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 08:20
Foci a világ minden tájáról – sport a tévében
2026. március 13. 08:11
Mercedes-fölény körvonalazódik a kínai F1-nyitány után
×
×