Sorra kapja a díjakat Szoboszlai Dominik Man. City elleni bombagólja – videó

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február hónap legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.
Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlai Dominikot a meccs legvégén kiállították.
Korábban a BBC Match of the Day című műsorának nézői is ezt a Szoboszlai-gólt választották a legszebb februári találatnak a Premier League-ben.
??? This angle of Dominik Szoboszlai's free-kick vs Manchester City. ? pic.twitter.com/Tabq6lnIYP— EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2026
A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista lett: a 14-én házigazdaként 3–0-ra megnyert Brighton elleni FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.
Szoboszlai’s goal against Brighton last weekend. pic.twitter.com/TEFVNzPihq— Premier League Out Of Context (@PL__OOC) February 16, 2026