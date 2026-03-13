Sorra kapja a díjakat Szoboszlai Dominik Man. City elleni bombagólja – videó

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február hónap legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlai Dominikot a meccs legvégén kiállították.

Korábban a BBC Match of the Day című műsorának nézői is ezt a Szoboszlai-gólt választották a legszebb februári találatnak a Premier League-ben.

A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista lett: a 14-én házigazdaként 3–0-ra megnyert Brighton elleni FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.