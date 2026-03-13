„Ilyen fegyelmezetten bárkivel fel tudjuk venni a versenyt” – Értékelések a Ferencváros nagy diadala után

A portugál SC Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharcának hazai odavágója (2-0) után a főszereplők értékelték teljesítményüket, és mérték fel, milyen esélyeik vannak a továbbjutásra az eredmény fényében jövő szerdán, hogy a legjobb nyolc között a spanyol Real Betis vagy a görög Panathinaikosz várjon a Ferencvárosra.
Gróf Dávid (kapus, FTC – M4 Sport): – A kulcs a fegyelem volt, ebben a szezonban ilyet még nem láttam. Megmutattuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a harcot. Volt szerencsére sok jó meccsünk, de ez nagyon extra volt, a második félidőben szinte labdába sem kellett érnem. Támadásban meg egyszer-egyszer elindulunk és eredményesek tudunk lenni. Bizakodóak vagyunk, visszük tovább, amit eddig csináltunk.
Gavriel Kanikovszki (középpályás, FTC, az első gól szerzője – M4 Sport): – Ez csapatmunka volt ma, nagyon erős volt az ellenfél. Az eredmény jó, de mindkét lábbal a földön kell járnunk, és a jövő héten befejeznünk a munkát. Mindenki adta a legjobbját, de ennél még több is kellett, és ezt a szurkolóktól is megkaptuk ma.
Kristoffer Zachariassen (az FTC csatára – M4 Sport): – Most játszottunk a legjobban, a szurkolók is csodálatosak voltak. Nagy fegyelem volt a pályán, megvolt a kapcsolat, látható volt a minőség. Egy élmény volt játszani. A visszavágón nem lehetek ott sárga lapok miatt, ezért nagyon csalódott vagyok, de ez a foci. Szeretnék segíteni a csapatnak, megteszek mindent, amit megtehetek az edzéseken, a csapat pedig a jövő héten be fogja fejezni a munkát.
Robbie Keane (vezetőedző, FTC – M4 Sport): – Nem kívánhattam ennél többet, láttuk, milyen gyorsak, technikások, gyorsak a portugálok. Dicséret illeti a csapatomat, de még csak a felénél tartunk az útnak. A visszavágón minden lehetőségünket ki kell használni. A taktika jól működött az elejétől kezdve, látszott, hogy a játékosok még egyéniben is nagyon erősek voltak, nem engedtek teret az ellenfélnek. 2-0 után szerettünk volna újabb gólt szerezni, de stabilitásra is szükség volt. Mindig optimista vagyok, hinnünk kell magunkban, nehéz lesz, de annyira örülök, mert nagyon keményen dolgoztak a játékosok.
Dragóner Attila (szakkommentátor, az FTC korábbi védője): – Most kell nagyon rövidre venni az ünneplést és megkezdeni a felkészülést a visszavágóra.
Gera Zoltán (szakkommentátor, az FTC korábbi középpályása): – Mindenki egyénileg és csapatban is jó volt, a Ferencvárosnak sikerült unalmassá tennie a második félidőt, megbontani a portugálok védelmét, mert át kellett állniuk 3 belső védőtől 2-re.
Bozsik Péter (egykori szövetségi kapitány): – A fegyelem mellett a koncentráció volt a legfontosabb, a második félidőben volt egy pont, amikor azt hittem, elfáradt a csapat, de átlendültek ezen a perióduson a játékosok.
A visszavágóra jövő héten rendhagyó időpontban kerül sor: szerdán 16.30-kor.