„Ilyen fegyelmezetten bárkivel fel tudjuk venni a versenyt” – Értékelések a Ferencváros nagy diadala után

A portugál SC Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharcának hazai odavágója (2-0) után a főszereplők értékelték teljesítményüket, és mérték fel, milyen esélyeik vannak a továbbjutásra az eredmény fényében jövő szerdán, hogy a legjobb nyolc között a spanyol Real Betis vagy a görög Panathinaikosz várjon a Ferencvárosra.

Gróf Dávid (kapus, FTC – M4 Sport): – A kulcs a fegyelem volt, ebben a szezonban ilyet még nem láttam. Megmutattuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a harcot. Volt szerencsére sok jó meccsünk, de ez nagyon extra volt, a második félidőben szinte labdába sem kellett érnem. Támadásban meg egyszer-egyszer elindulunk és eredményesek tudunk lenni. Bizakodóak vagyunk, visszük tovább, amit eddig csináltunk.

Gavriel Kanikovszki (középpályás, FTC, az első gól szerzője – M4 Sport): – Ez csapatmunka volt ma, nagyon erős volt az ellenfél. Az eredmény jó, de mindkét lábbal a földön kell járnunk, és a jövő héten befejeznünk a munkát. Mindenki adta a legjobbját, de ennél még több is kellett, és ezt a szurkolóktól is megkaptuk ma.

Kristoffer Zachariassen (az FTC csatára – M4 Sport): – Most játszottunk a legjobban, a szurkolók is csodálatosak voltak. Nagy fegyelem volt a pályán, megvolt a kapcsolat, látható volt a minőség. Egy élmény volt játszani. A visszavágón nem lehetek ott sárga lapok miatt, ezért nagyon csalódott vagyok, de ez a foci. Szeretnék segíteni a csapatnak, megteszek mindent, amit megtehetek az edzéseken, a csapat pedig a jövő héten be fogja fejezni a munkát.

Robbie Keane (vezetőedző, FTC – M4 Sport): – Nem kívánhattam ennél többet, láttuk, milyen gyorsak, technikások, gyorsak a portugálok. Dicséret illeti a csapatomat, de még csak a felénél tartunk az útnak. A visszavágón minden lehetőségünket ki kell használni. A taktika jól működött az elejétől kezdve, látszott, hogy a játékosok még egyéniben is nagyon erősek voltak, nem engedtek teret az ellenfélnek. 2-0 után szerettünk volna újabb gólt szerezni, de stabilitásra is szükség volt. Mindig optimista vagyok, hinnünk kell magunkban, nehéz lesz, de annyira örülök, mert nagyon keményen dolgoztak a játékosok.

A két edző bővebb értékelése Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint játékosaival adtak maguknak valamit, amibe kapaszkodhatnak, miután csütörtök este 2-0-ra legyőzték hazai pályán a portugál Bragát a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A 45 éves ír szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt mondta, meglátása szerint kiválóan futballoztak, taktikai szempontból is jól teljesítettek, az emberfogásuk nagyszerűen működött, és az agresszív hozzáállásuk is kifizetődő volt. „Nem tudom, hogy az ellenfelünk mire számított, de az biztos, hogy van egy kétgólos előnyünk, ezzel adtunk magunknak valamit, amibe kapaszkodhatunk, hiszen jelenleg még csak a párharc félidejében vagyunk” – fogalmazott Keane. A tréner hangsúlyozta, a Braga egy nagyon jó csapat, „fantasztikus, ahogyan járatják és tartják a labdát”, ugyanakkor kijelentette, nem tervezi, hogy a portugáliai mérkőzésen védekező felállásban küldi pályára az együttest. „Több mint 20 éve vagyok a labdarúgásban, és pontosan tudom, hogy ebben a sportágban pillanatok alatt változhat meg minden. Ha megfigyelték, a gólok után a srácok nem ünnepeltek túlságosan sokat, hiszen pontosan tudják hogy még vár ránk egy visszavágó. Természetesen gratuláltam mindenkinek a mai teljesítményéhez, mert tényleg úgy érzem, hogy nagyon jól futballoztunk. De hátravan még a második meccs” – mondta az MTI kérdésére Keane. Kollégája, a Bragát irányító Carlos Vicens kiemelte, a mérkőzés előtt is tudták, hogy nagy nyomás alatt kell majd játszaniuk, mert a Ferencváros megpróbálja majd őket hibára, valamint „direktebb futballra” kényszeríteni. A 43 esztendős spanyol edző úgy fogalmazott, az első félidőben nem kontrollálták a játékot, ez pedig hiányzott a jobb eredményhez. Úgy vélte, az első és a második gól is elkerülhető volt, mindkettő a rivális letámadását és az abból adódó labdavesztést követően esett. „Ugyanakkor megvoltak a helyzeteink nekünk is, de agresszívebbnek és pontosabbnak kellett volna lennünk, különösen a befejezéseknél. Fáj ez a vereség, de nincs időnk keseregni, az elmúlt hónapokban ugyanis sokat küzdöttünk azért, hogy eljussunk idáig az Európa-ligában. Nem szabad feladnunk, hinnünk kell abban, hogy szerdán hazai pályán nyerni tudunk, és nemcsak győzünk, hanem olyan eredményt érünk el, amely a továbbjutásunkat eredményezi” – nyilatkozta Vicens. (MTI)

Dragóner Attila (szakkommentátor, az FTC korábbi védője): – Most kell nagyon rövidre venni az ünneplést és megkezdeni a felkészülést a visszavágóra.

Gera Zoltán (szakkommentátor, az FTC korábbi középpályása): – Mindenki egyénileg és csapatban is jó volt, a Ferencvárosnak sikerült unalmassá tennie a második félidőt, megbontani a portugálok védelmét, mert át kellett állniuk 3 belső védőtől 2-re.

Bozsik Péter (egykori szövetségi kapitány): – A fegyelem mellett a koncentráció volt a legfontosabb, a második félidőben volt egy pont, amikor azt hittem, elfáradt a csapat, de átlendültek ezen a perióduson a játékosok.

A visszavágóra jövő héten rendhagyó időpontban kerül sor: szerdán 16.30-kor.