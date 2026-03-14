Ki nem találná, hogy melyik testrészével húzta el egy férfi az autóját – videó

A mutatványról videó is készült, ám ezen csak a nadrág takarásában végződő kötél látható. A vontatópányvát nem közvetlenül rögzítette legérzékenyebb testrészére: egy selyemsálat kötött fel magára, és arra csomózta rá a hevedert – írja a vezess.hu.

A férfi azért vállalta a hajmeresztő mutatványt, hogy „valami maradandó örökséget hagyjon maga után”, illetve, hogy felhívja a társadalom figyelmét a férfiakat sújtó mentális problémákra.

„A férfiak általában nem szoktak a problémáikról beszélni. Azt üzenem mindenkinek: ne féljenek felemelni a telefont, és segítséget kérni. A beszélgetésnek gyógyító ereje van.”

A háromgyerekes apuka nem egészen egy perc alatt tette meg hátrafelé lépdelve az ötven métert.

A lap arról nem ír, hogy a három gyermek vajon végignézte-e az apuka különös akcióját...