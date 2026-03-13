Választások: tízezrek ellenőrzik, hogy kinek írtak alá

A „Kit ajánlottam” (KITAJ) szolgáltatás lehetőséget biztosít a választópolgároknak, hogy ellenőrizzék, szerepelnek-e adataik az egyéni választókerületi jelöltek vagy a nemzetiségi listák ajánlóívein. A rendszer a választási irodák által már ellenőrzött ajánlóívek adatai alapján nyújt tájékoztatást, mindig a kérelem benyújtását megelőző napig feldolgozott adatok figyelembevételével.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák kis ráhagyással az első 500 érvényes ajánlásig ellenőrzik az ajánlóíveket, így a rendszerbe nem kerülnek bele az ezen felül gyűjtött aláírások – írták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha a választópolgár a kapott tájékoztatás tartalmával nem ért egyet, vagy úgy véli, hogy a rendszerben szereplő jelöltet vagy listát valójában nem ajánlotta,

jogorvoslatért az illetékes választási irodához fordulhat.

Személyes adatai védelme érdekében a választópolgár bírósági eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál pedig adatvédelmi hatósági eljárást kérhet.

A KITAJ szolgáltatás ezzel is hozzájárul a jelöltállítás átláthatóságához és a választási eljárás iránti közbizalom erősítéséhez – jegyezték meg.

Hozzátették: ha a választópolgár az NVI-hez fordul, az ügyet az iroda megvizsgálja, és ha a választópolgár még nem tette meg, feljelentést tesz a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt, továbbá értesíti az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodát (oevi).

Ha az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) még nem döntött az érintett jelölt nyilvántartásba vételéről, akkor a választópolgár nyilatkozata érdemben az oevb nyilvántartásba vételi határozata keretében kezelhető. Ha már döntés született, de az még nem emelkedett jogerőre, akkor a bejelentést jogorvoslati kérelemként értelmezik, és arról az illetékes területi választási bizottság jogosult döntést hozni. Amennyiben a választópolgár közvetlenül az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához fordul, az ügy megvizsgálását követően maga az illetékes oevi tesz feljelentést.

Ahol az ajánlásellenőrzés során az oevi-k vagy az NVI - választópolgári jelzéstől függetlenül - a választás rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúját észlelik, hivatalból feljelentést tesznek.

Az NVI tájékoztatása szerint

eddig mintegy 82 ezer lekérdezést indítottak a választópolgárok a KITAJ-ban, az NVI-hez ennek nyomán csütörtök estig 45 egyéni választókerülettel kapcsolatban érkezett bejelentés, amelyek összesen 51 jelöltet érintettek.

A Normális Élet Pártja jelöltjeivel kapcsolatban 26 bejelentés érkezett

a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak 8,

a Demokratikus Koalíciónak 5,

A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspártnak 4,

a Középen Állók Pártjának 2 jelöltjével kapcsolatban

érkezett bejelentés az NVI-hez.

Egy-egy jelölttel kapcsolatban érkezett bejelentés

a Magyar Igazság és Élet Pártja,

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt,

a Mi Hazánk Mozgalom,

a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt

kapcsán, valamint két független jelölttel kapcsolatban érkezett bejelentés.