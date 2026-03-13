ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 13. péntek
Nyitókép: Unsplash

Hidvéghi Balázs: átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

Infostart / MTI

Száguld a nemzeti petíció: már több mint másfél milliónál jár a visszaküldött ívek száma - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs videójában azt mondta: az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik.

Eközben az ukránok továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert „nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást” – hangsúlyozta.

„Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Azt mondta, egy ilyen helyzetben most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és „hazai bábjaiknak” is: mi nemet mondunk a háborúra, ez nem a mi háborúnk, és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért; mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt.

„Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!” – emelte ki a politikus.

Hidvéghi Balázs: átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

