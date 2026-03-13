ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

Infostart

A repülőgép eddig tisztázatlan okokból zuhant le, annyit viszont közöltek a hivatalos források, hogy nem támadás áll a tragédia hátterében.

Az Irakban lezuhant KC-135 típusú amerikai utántöltő repülőgép 6 fős személyzetének 4 tagja életét vesztette, közölte pénteken az amerikai hadsereg – írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu.

Az eset körülményeit még vizsgálják, azt viszont közölték, hogy a tragédia nem ellenséges vagy baráti támadás miatt történt. Az áldozatok azonosítása folyamatban van, ezt követően értesítik a családokat.

Ez a negyedik amerikai repülő, ami a közel-keleti háború kirobbanása óta megsemmisült. Korábban három harci gépet a kuvaiti légvédelem lőtt le tévedésből, de akkor mindenki sikeresen katapultált.

Az amerikai hadsereg hét katonája halt meg mostanáig a konfliktusban, és közel 150-en megsebesültek.

