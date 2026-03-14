2026. március 14. szombat Matild
ARÉNA - PODCASTOK
Men entering credit card information using laptop computer keyboard. Online shopping concept
Nyitókép: Poike/Getty Images

Félmilliárd forintnyi kártérítést oszt szét vásárlói közt az itthon is népszerű webáruház

Infostart

A Gazdasági Versenyhivatal megállapítása szerint a webáruház megtévesztő módon akciózott és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra.

Tavaly novemberben azzal a megállapítással zárta le az About You online divatüzletnél indított vizsgálatát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a cég trükközött az ár- és kedvezményfeltüntetési rendszerével, amellyel átverte a vásárlókat. Emellett pszichés nyomást is gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órát és a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg az oldalán – írja a GVH közlése alapján a hvg.hu.

A hivatal szerint a webáruház üzemeltetője elismerte, a jogsértéseket, és együttműködő volt. A bírság csökkentése érdekében vállalták egy átfogó fogyasztóvédelmi megfelelőségi program kialakítását, amelynek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is specifikus vállalásokat tettek.

Ennek értelmében azok, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban, fejenként 1750 forint kompenzációt kapnak. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió forintot.

Akiknek a banki adataival rendelkezik az üzemeltető, azok számára visszautalja az említett összeget, a fennmaradók számára pedig „About You Coin” formájában jóváírja, amit egy éven belül lehet beváltani.

Vásárlás esetén a kompenzációt automatikusan jóváírja a cég, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra – például kód beírására –, illetve az összeg a promóciós időszakokon (azaz jelentős termékkört érintő, néhány napos kampányokon, mint például Black Friday) kívül kedvezményes termékekre is felhasználható.

A vállalásokkal az üzemeltető közel a felére tudta csökkenteni a rá kiszabott bírságot. A GVH Versenytanácsa végül 505 millió forint pénzbüntetés befizetésére kötelezte a magyar központi költségvetésbe, ennek a portált üzemeltető cég tavaly decemberben eleget is tett. A kötelezően előírt vállalásokat a vállalkozásnak egy év alatt kell végrehajtania, amit a versenyhivatal utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd. Amennyiben nem teljesülnek, utólag a kapott bírságcsökkentést is be kell fizetnie.

Kezdőlap    Gazdaság    Félmilliárd forintnyi kártérítést oszt szét vásárlói közt az itthon is népszerű webáruház

