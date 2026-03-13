2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Aleksandar Vucic szerb elnök (j) átadja a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést Orbán Viktor kormányfőnek a belgrádi elnöki hivatalban 2022. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor győzelmét reméli az egyik szomszédos ország vezetője

Infostart / MTI

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri a Magyarországon egy hónap múlva esedékes választásokat.

Hozzátette: Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért. Mint mondta, igazságtalan lenne, és emberileg, illetve államférfiúi minőségében is hálátlannak tűnne, ha nem mondaná el, hogy Szerbia elégedett az Orbán Viktorral való együttműködéssel. „Ezzel mindent elmondtam. Remélem, hogy megnyeri a választásokat” – fogalmazott a szerb elnök.

Hozzátette: Szerbia a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal.

Arra a kérdésre, hogy egy esetleges budapesti kormányváltás veszélyeztetheti-e a két ország stratégiai projektjeit, a szerb elnök azt mondta: a szerb kőolajvezeték Algyő felé vezet, és hangsúlyozta, hogy ez a projekt biztosan nem kerül veszélybe.

Aleksandar Vucic reményét fejezte ki továbbá, hogy március végéig, de legkésőbb április elején megindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest vasútvonalon.

Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd.

Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

