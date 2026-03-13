Újabb európai ország szab határt az üzemanyagáraknak

A francia kormány igyekszik tompítani az üzemanyagárak emelkedését – írja a Frankfurter Allgemeine, amit az Index szemlézett. A cél az, hogy ne történhessenek „túlzott áremelések a kutaknál”.

Sé­bastien Lecornu miniszterelnök a hét elején bejelentette, hogy

rendkívüli ellenőrzéseket tartanak 500 benzinkútnál. Három nap alatt annyi ellenőrzést végeznek el, amennyit máskor fél év alatt szoktak.

„A közel-keleti háború nem lehet ürügy az indokolatlan áremelésekre” – hangsúlyozta Lecornu.

Mint olvasható, csütörtökig a francia Verseny-, Fogyasztóvédelmi és Csalásellenes Főigazgatóság (DGCCRF) összesen 632 benzinkutat vizsgált át, ami az ország teljes hálózatának majdnem 6 százaléka. Az ellenőrzött kutak 13 százalékán találtak „anomáliákat”, és az állomások 5 százalékán bírságot szabtak ki.

A leggyakoribb probléma az volt, hogy az interneten kommunikált ár eltért a valóstól, ami az átláthatósági szabályok megsértésének számít. Előfordult az is, hogy a pénztárnál fizetendő végösszeg meghaladta a kútnál jelzett árat. Extrém csalás esetén a bírság akár 300 ezer euró is lehet.

Csütörtökön az energiaipari cégek, köztük a TotalEnergies, valamint a nagy szupermarketláncok, mint a Leclerc vezetőit hívták be a gazdasági minisztériumba. A kormány szerint sikerült a kereskedőktől konkrét ígéretet kicsikarni:

vagy árplafont vezetnek be, vagy literenként 10–30 centtel csökkentik az árakat.

A Le Figaro szerint a TotalEnergies nem sokkal később bejelentette, hogy az összes, szám szerint 3300 töltőállomáson a benzin árát 1,99 euró/literben, a dízelt pedig 2,09 euró/literben maximalizálják, március végéig. Az intézkedés azonnali hatással volt 1830 állomásra, ahol az árak már meghaladták ezt a plafont.

Ismertes, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, amely fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin ára legfeljebb 595 forint, a gázolajé pedig legfeljebb 615 forint lehet literenként Magyarországon.