Több száz doboz csempészcigarettát foglaltak le Debrecenben

Több mint 20 kilogrammnyi vágott dohányt és 230 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak a pénzügyőrök két autóban Debrecenben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint két szomszédos ház előtt, szinte egymás mellett állt egy-egy autó, amelyekben megtalálták a csempészcigarettát és a vágott dohányt.

A pénzügyőrök a két járműben összesen 3,4 millió forint értékű feketepiaci dohányterméket találtak. A beszámoló szerint jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás.