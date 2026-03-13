2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Kormánypárti emberek az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadás ellen tüntetnek Teheránban 2026. március 6-án. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt és azóta is folyamatos légicsapások érik az iráni fõvárost és a stratégiai katonai létesítményeket, miközben a konfliktus regionális háborúvá szélesedett. A
Nyitókép: Abedin Taherkenareh

Robbanásokat jelentettek Teheránból, egy kormánypárti gyűlés környékéről

Infostart / MTI

Légicsapás érte pénteken Teheránban a kormány mellett kiálló több ezres tüntetést, a Press TV iráni hírtelevízió szerint egy nő életét vesztette.

Az iráni állami televízió tájékoztatása szerint több robbanást lehetett hallani a főváros központjából, „kis távolságra” az ugyanakkor zajló, a teheráni vezetés és a palesztinok melletti gyűléstől, amelyre hírügynökségek szerint több ezren mentek el.

A televízió, illetve a Press TV légicsapásokról számolt be, a főváros hatóságai azonban egyelőre nem közölték a robbanások okát.

Helyszíni beszámolók szerint mentőegységek érkeztek a területre, amelynek közelében egyébként több kormányzati épület is található.

Az iráni média korábban közzétett képsorai szerint a gyűlésen megjelent Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke és Ali Laridzsáni, a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára is, aki a támadásokról azt mondta, azok csupán az ellenség elkeseredettségét jelentik.

„Donald Trump nem elég okos ahhoz, hogy megértse, az iráni egy bátor, erős, elszánt nemzet; minél nagyobb a nyomás rajta, annál elszántabbá válik” – jelentette ki.

A Jeruzsálem-nap alkalmából utcára vonuló emberek a gyűlésen – a Taszním iráni hírügynökség beszámolója szerint – Izrael-és Amerika-ellenes szlogeneket skandáltak és hűséget esküdtek Irán új vezetőjének, Modzstaba Hameneinek.

Maszúd Pezeskján államfő már korábban arra kérte az embereket, hogy az Iránt sújtó amerikai-izraeli támadások ellenére vegyenek részt az eseményen, csütörtöki, az X-en közzétett üzenetében pedig hangsúlyozta: az iráni népnek most mindennél nagyobb számban kell az utcára vonulnia, hogy csalódást okozzon Izraelnek, amely egyébként a háború kezdete óta a kormány elleni lázadásra biztatja a síita államban élőket.

Az 1979-es iráni iszlám forradalom nyomáén bevezetett Jeruzsálem-nap Kelet-Jeruzsálem az 1967-es hatnapos háború nyomán kezdődött izraeli elfoglalására emlékezik, és rendszerint a ramadán böjti hónap utolsó péntekén tartják.

Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője jön a részletekkel.
A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Rossz napja volt a magyar tőzsdének, megint mínuszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.

Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

