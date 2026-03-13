Mesterterv: új szintre lépett a kampány

Harminc nappal a választások előtt új szintre lépett a kampány: a kérdés már nemcsak az, ki nyeri a választást, hanem az is, ki alakítja Magyarország jövőjét – Orbán Viktor vagy Volodimir Zelenszkij. Az elmúlt hetekben egymást érték a botrányok és a fenyegetések: az ukrán elnök kemény kijelentései, egy volt ukrán tábornok durva üzenetei, valamint az energiaellátást érintő támadások mind új dimenzióba helyezték a politikai vitát. Vajon a háborúhoz való viszony lett a kampány igazi tétje?

A műsorban részletesen elemzik, hogyan vált az ukrán konfliktus a magyar belpolitika egyik legfontosabb frontvonalává. Megvizsgálják, mit jelent Magyarország számára a Török Áramlat elleni támadások híre, és meddig eszkalálódhat a feszültség.

A beszélgetésben friss számokkal és kutatásokkal néznek rá a politikai erőtérre: hány párt juthat be a parlamentbe, és milyen stratégiák rajzolódnak ki a kampány hajrájában. Szó lesz Orbán Viktor országjárásáról, valamint arról is, hogy a március 15-i Békemenet milyen politikai üzenetet hordoz a választás előtt néhány héttel.