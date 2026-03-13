ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.35
usd:
340.1
bux:
122028.59
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy két antennás fehér router kék internetkábellel.
Nyitókép: Unsplash

Routerek tízezreit szállta meg egy digitális kártevő – Magyarország is érintett

Infostart

A KadNap segítségével egy teljes világot átölelő botnet-hálózatot hoztak létre a kibertámadók, amit aztán egyéb célokra használhatnak az ügyfeleik. A probléma főként egy bizonyos gyártó routereit érinti.

14 ezer hálózati eszközből álló botnetet fedeztek fel kiberbiztonsági kutatók – írja az Ars Technica híradása nyomán a Telex. A hálózat főleg a KadNap elnevezésű kártevő által fertőzött, Asus gyártmányú eszközökből áll.

A botnet olyan, internetre kötött eszközökből áll, amelyek felett a kibertámadók átvették az irányítást, és így egy kiterjedt hálózat áll rendelkezésükre, például olyasmikre, hogy a fertőzött „zombigépekkel” elosztott túlterheléses támadást (DDoS) hajtsanak végre.

Jelen esetben viszont nem ilyesmire használják, hanem arra, hogy bérbe adják olyan felhasználóknak, akik anonim módon akarnak internetezni a fertőzött eszközök hálózatán keresztül.

A KadNap ki nem javított sebezhetőségeken keresztül fertőz meg eszközöket, legnagyobb trükkje pedig, hogy a torrentezéshez is használt BitTorrenthez hasonlóan decentralizáltan építi fel a botnetet, azaz nem egy-egy szerverről irányítja – amelyet lekapcsolva vagy blokkolva könnyen kivédhető lenne –, hanem egyenrangú csomópontokból.

Magáról a botnetről már régóta tudnak a kutatók, egész pontosan 2025 augusztusa óta, azóta viszont jelentős mértékben bővült tovább, hiszen akkor még csak 10 ezer fertőzött eszközből állt. Ezek legnagyobb része az Egyesült Államokban található, de van belőlük bőven Tajvanon, Hongkongban és Oroszországban is. A Black Lotus felmérése alapján Magyarország közepesen fertőzött a kártevővel.

A kutatók szerint a fertőzött eszközöket a Doppelgänger nevű proxyszolgáltatás futtatásához használják.

Ez egy fizetős szolgáltatás, amely a megfertőzött eszközök gyanútlan tulajdonosainak internetkapcsolatán keresztül csatornázza át a felhasználói internetforgalmát, hogy elrejtse a személyazonosságukat.

A KadNap az adott eszköz operációs rendszerének magjába eszi be magát, így a kiirtásához gyári alaphelyzetbe kell visszaállítani azt, mert újraindítás után visszafertőződnének. Továbbá a routereken is érdemes minden rendszerfrissítést minél előbb telepíteni, hogy ne maradjanak olyan rések, amelyeken be tudnak mászni a támadók.

Kezdőlap    Tech    Routerek tízezreit szállta meg egy digitális kártevő – Magyarország is érintett

vírus

internet

kibertámadás

kibervédelem

malware

router

fenyegetettség

kadnap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
 

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombázza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közben bejelentette: még hetek kérdése lehet, mire Amerika tengerészeti kíséretet tud biztosítani a Hormuzi-szoros olajtankereinek. Délután Irán új vezére bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárva marad, mint "nyomásgyakorlási eszköz." Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, nézzük, ezúttal volt-e telitalálat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military says rescue efforts under way after refuelling plane crashes in Iraq

US military says rescue efforts under way after refuelling plane crashes in Iraq

The American military says it was not brought down by hostile or friendly fire. Meanwhile, Israel continues strikes against Iran and Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 22:12
Csalódást keltő lottószámokat húztak
2026. március 12. 22:00
Floridában tárgyalt Putyin orosz elnök különmegbízottja – a nap hírei
×
×