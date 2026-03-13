ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.72
usd:
344.61
bux:
121754.84
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Artificial intelligence music and sound concept. Represented with digital circuits and advanced algorithms in a high-tech setting, showcasing modern technological advancements and innovation
Nyitókép: da-kuk/Getty Images

Mesterséges intelligencia segítheti a német bűnüldöző szervek munkáját

Infostart

A digitális adatok nélkülözhetetlenek a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcban Németországban is. Nem kizárt, hogy a jövőben a mesterséges intelligenciát is bevethetik az információk elemzése érdekében. Mindez elsősorban a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) és a szövetségi rendőrség által folytatott nyomozást lenne hivatott segíteni.

Az ARD közszolgálat médium beszámolója szerint a két legilletékesebb tárca, azaz a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetője, a konzervatív Alexander Dobrindt és a szociáldemokrata Stefanie Hubig közösen szentesítette az erre vonatkozó reformtervezetet, amelynek célja az eddiginél nagyobb hatáskörök biztosítása a két említett bűnüldöző szervnek.

A szövetségi bűnügyi hivatalnak ez egyfajta születésnapi ajándék is, a BKA ugyanis idén 75 éves. A hivatalt Friedrich Merz kancellár és belügyminisztere külön is üdvözölte, és tevékenységéhez több támogatást, mindenekelőtt több pénzt, illetve eszközt ígért.

A kiszivárgott tervezet szerint a koalíciós pártok, azaz a CDU/CSU és az SPD között teljes volt az egyetértés azzal kapcsolatosan, hogy az illetékes bűnüldöző hatóságok számára "naprakész" digitális hatásköröket kell biztosítani. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelhessenek a mai biztonságpolitikai kihívásoknak.

Ebben a tekintetben az illetékes német biztonsági szervek gyakran a külföldi hírszerző szolgálatoktól kaptak kulcsfontosságúnak minősített információkat a nemzetközi terrorizmus általi fenyegetések elleni harcukhoz. Ezt a „ráutaltságot” sem a kormány illetékesei, sem a szakértők nem tartották kielégítőnek.

A reformcsomagban vázolt intézkedések többek között előirányozzák a bűncselekményeket elkövetők online felkutatását, és ennek keretében meghatározott feltételek mellett a mesterséges intelligencia használatának engedélyezését.

A tervezettől többek között

azt várják, hogy megkönnyítse a körözött személyek felkutatását, és, mint a belügyminiszter fogalmazott, „láthatóvá tegyék a rejtett kapcsolatokat” .

Elemzők szerint a mesterséges intelligencia segítheti a bűnüldöző szervek munkáját, bár a biztonsággal kapcsolatos, illetve a személyes adatok általa történő elemzése vitatott.

Az igazságügyi miniszter elismerte, hogy egy jogállamban nem minden megengedett, ami technikailag lehetséges.„Megfelelő jogi iránymutatásra van szükség” – idézte az ARD a minisztert.

A tervek a két fő „kiváltságos”, a BKA és a rendőrség mellett nagyobb hatáskörökkel ruháznák a szövetségi migrációs és menekültügyi hivatalt a menedékjog iráni kérelmek elbírálásához. A hivatal a jövőben összehasonlíthatja a személy biometrikus adatait az interneten nyilvánosan elérhető adatokkal. A gyűjtött adatokat csak személyazonosság vagy az állampolgárság megállapítására lehet felhasználni, ezt követően azonnal törölni kell.

A több pontból álló tervezetnek máris bírálói vannak. Aggodalmát fejezte ki a a digitális nyomozási hatáskörök növelése miatt az ellenzéki Zöldek Pártja valamint több polgárjogi szervezet is.

Kezdőlap    Külföld    Mesterséges intelligencia segítheti a német bűnüldöző szervek munkáját

németország

bűnözés

digitalizáció

mesterséges intelligencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján.
 

Robbanásokat jelentettek Teheránból, egy kormánypárti gyűlés környékéről

Macron is véleményt mondott a Barátság vezetékről

Tavaly augusztus óta nem látott csúcson a dollár az euróval szemben

Andrej Babis: nincs ok pánikra, de a cseh kormány készen áll a beavatkozásra is

Újabb épületet találtak el Dubajban – videó

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem mindegy, hol vállal munkát egy magyar diák: mutatjuk mennyit visz haza egy átlagos fiatal

több mint 1400 válaszadó adatai alapján készült kutatás szerint tovább nőtt a diákok átlagos órabére, ugyanakkor sokaknál egyáltalán nem történt fizetésemelés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 19:42
Korlátozzák a szexet a mesterséges intelligencia számára
2026. március 13. 19:30
Szakértő: kártyavárként dőlhet össze egy amerikai beavatkozásra Kuba
×
×