Mesterséges intelligencia segítheti a német bűnüldöző szervek munkáját

Az ARD közszolgálat médium beszámolója szerint a két legilletékesebb tárca, azaz a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetője, a konzervatív Alexander Dobrindt és a szociáldemokrata Stefanie Hubig közösen szentesítette az erre vonatkozó reformtervezetet, amelynek célja az eddiginél nagyobb hatáskörök biztosítása a két említett bűnüldöző szervnek.

A szövetségi bűnügyi hivatalnak ez egyfajta születésnapi ajándék is, a BKA ugyanis idén 75 éves. A hivatalt Friedrich Merz kancellár és belügyminisztere külön is üdvözölte, és tevékenységéhez több támogatást, mindenekelőtt több pénzt, illetve eszközt ígért.

A kiszivárgott tervezet szerint a koalíciós pártok, azaz a CDU/CSU és az SPD között teljes volt az egyetértés azzal kapcsolatosan, hogy az illetékes bűnüldöző hatóságok számára "naprakész" digitális hatásköröket kell biztosítani. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelhessenek a mai biztonságpolitikai kihívásoknak.

Ebben a tekintetben az illetékes német biztonsági szervek gyakran a külföldi hírszerző szolgálatoktól kaptak kulcsfontosságúnak minősített információkat a nemzetközi terrorizmus általi fenyegetések elleni harcukhoz. Ezt a „ráutaltságot” sem a kormány illetékesei, sem a szakértők nem tartották kielégítőnek.

A reformcsomagban vázolt intézkedések többek között előirányozzák a bűncselekményeket elkövetők online felkutatását, és ennek keretében meghatározott feltételek mellett a mesterséges intelligencia használatának engedélyezését.

A tervezettől többek között

azt várják, hogy megkönnyítse a körözött személyek felkutatását, és, mint a belügyminiszter fogalmazott, „láthatóvá tegyék a rejtett kapcsolatokat” .

Elemzők szerint a mesterséges intelligencia segítheti a bűnüldöző szervek munkáját, bár a biztonsággal kapcsolatos, illetve a személyes adatok általa történő elemzése vitatott.

Az igazságügyi miniszter elismerte, hogy egy jogállamban nem minden megengedett, ami technikailag lehetséges.„Megfelelő jogi iránymutatásra van szükség” – idézte az ARD a minisztert.

A tervek a két fő „kiváltságos”, a BKA és a rendőrség mellett nagyobb hatáskörökkel ruháznák a szövetségi migrációs és menekültügyi hivatalt a menedékjog iráni kérelmek elbírálásához. A hivatal a jövőben összehasonlíthatja a személy biometrikus adatait az interneten nyilvánosan elérhető adatokkal. A gyűjtött adatokat csak személyazonosság vagy az állampolgárság megállapítására lehet felhasználni, ezt követően azonnal törölni kell.

A több pontból álló tervezetnek máris bírálói vannak. Aggodalmát fejezte ki a a digitális nyomozási hatáskörök növelése miatt az ellenzéki Zöldek Pártja valamint több polgárjogi szervezet is.