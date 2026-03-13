ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfõjénél gyülekeznek 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Részletek derültek ki, Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet mond március 15-én

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gőzerővel folynak" a március 15-i nemzeti ünnep előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünnepelnek – közölte Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán azt írta: a nemzeti ünnep házigazdája Rákay Philip lesz, a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel, és Varga Csanád előadásában hallhatják majd Petőfi Sándor Csatadal című költeményét.

A programról közölte azt is, hogy a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt előadja: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.

Beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János, míg az ünnepi beszédet Orbán Viktor mondja majd.

Megjegyezte, hogy meglepetéssel is készülnek.

„Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten! Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!” – fogalmazott Kovács Zoltán.

nemzeti ünnep

békemenet

március 15

