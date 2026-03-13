Tényleg a Bernabéuba tart Messi és Yamal?

Sportdiplomáciai kötélhúzás zajlik ki az új helyszín miatt. Míg a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) a madridi Santiago Bernabéu Stadiont javasolta az utolsó pillanatban megoldásként, az argentin szövetség illetékesei vonakodnak erre rábólintani.

Éppen két hét van hátra a tervezett játéknapig, a szervezők fáradhatatlanul dolgoznak egy megfelelő alternatíva megtalálásán. Az RFEF megkapta a Real Madrid és a helyi hatóságok jóváhagyását a mérkőzés a Santiago Bernabéu Stadionban történő megrendezésére.

A javaslatnak azonban komoly akadálya van: az Argentin Labdarúgó Szövetség (AFA) állítólag ellenezi, hogy az Európa-bajnok „hazai” környezetben játsszon, szerinte emiatt elveszne a versenysemlegesség.

Az AFA úgy véli, a madridi rendezés igazságtalanul hátrányos helyzetbe hozná az Albiceleste csapatát. Ez a vélemény patthelyzethez vezetett az UEFA és a Conmebol között. A spanyolok szerint patthelyzet alakult ki, lehet, hogy el kell halasztani a mérkőzést.

Három lehetséges terv vetődött fel a mérkőzés megmentésére. Az első egy további halasztás az év későbbi szakaszára, bár a zsúfolt nemzetközi versenynaptár ezt megnehezíti. A második lehetőség egy hagyományos európai semleges helyszín kiválasztása, London, Lisszabon és Róma is szóba jöhet. A harmadik, a legradikálisabb lehetőség Argentína ellenjavaslata, mely szerint a mérkőzést a Buenos Aires-i Monumentalban rendezzék meg, nehéz elképzelni azonban, hogy a spanyolok ezt akár csak fontolóra vegyék.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány, illetve a spanyol szövetség nincs könnyű helyzetben. A márciusra tervezett mérkőzések közül nem csupán a Finalissima, de az Egyiptom elleni, március 30-ra ugyancsak Katarba tervezett találkozó megrendezése is bizonytalan.