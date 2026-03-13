ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
A svéd Armand Duplantis ünnepli gyõzelmét a férfi rúdugrás döntõjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. A címvédõ atléta 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

A svéd sztár tizenötödször is legyőzte a világot

Infostart / MTI

A svéd Armand Duplantis 6,31 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást csütörtökön az Uppsalában zajló atlétikai World Tour-versenyen.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyző 2020 óta 15. alkalommal döntötte meg a rekordot. Legutóbb szeptemberben Tokióban javította meg a világcsúcsot, amikor 6,30 méteres eredménnyel világbajnok lett.

A Mondo Classic elnevezésű fedett pályás viadalon Duplantis előbb az 565, majd az 590 és a 608 centiméteres magasságot teljesítette magabiztosan, végül a 631 centit is elsőre átugrotta.

(Nyitóképünk illusztráció: Duplantis ünnepli a gyõzelmét a férfi rúdugrás döntõjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én.)

világcsúcs

rúdugrás

armand duplantis

Kövér László: nem lehet a jelenlegi feltételek között egy értelmes, régi stílusú politikai vitát lefolytatni

Kövér László: nem lehet a jelenlegi feltételek között egy értelmes, régi stílusú politikai vitát lefolytatni

A következő parlamenti ciklus nagy törvénykezési feladatairól, a parlamenti vita fontosságáról és ellehetetlenüléséről, illetve bizonyos Ukrajnával, Szlovákiával, Horvátországgal kapcsolatos külpolitikai jellegű kérdésekről is beszélt Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

