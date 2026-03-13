A svéd sztár tizenötödször is legyőzte a világot

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyző 2020 óta 15. alkalommal döntötte meg a rekordot. Legutóbb szeptemberben Tokióban javította meg a világcsúcsot, amikor 6,30 méteres eredménnyel világbajnok lett.

A Mondo Classic elnevezésű fedett pályás viadalon Duplantis előbb az 565, majd az 590 és a 608 centiméteres magasságot teljesítette magabiztosan, végül a 631 centit is elsőre átugrotta.

(Nyitóképünk illusztráció: Duplantis ünnepli a gyõzelmét a férfi rúdugrás döntõjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én.)