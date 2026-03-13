ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.45
usd:
343.05
bux:
121754.84
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Money, magnifier and many charts.
Nyitókép: tadamichi/Getty Images

Tavaly augusztus óta nem látott csúcson a dollár az euróval szemben

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A forintot pedig továbbra is gyengíti a háborús félelem.

Továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei befolyásolják a forint árfolyamát – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Ismertette, hogy az elmúlt 1-2 napban ismét gyengült a magyar deviza, a 390-es szint fölé került. Ez továbbra is annak köszönhető, hogy a befektetők a háború esetleges eszkalálódásától tartanak. A jegyzés a hét elején még a 400-as lélektani határt is megközelítette, január eleje óta pedig több mint 2 százalékos gyengülésben van a forint az euróval szemben. A 390 feletti szint is gyengének mondható az elmúlt időszakot tekintve – tette hozzá az elemző.

A dollár-forint árfolyammal kapcsolatban elmondta, hogy azt hasonló folyamatok mozgatják. Azonban ezen esetben ha erősödik az amerikai deviza, az „rátesz még egy lapáttal”. Pénteken ez látható is volt, a dollár tavaly augusztusa óta nem látott csúcsra erősödött az euróval szemben. A keresztárfolyam az 1,15-ös lélektani szintet is „viszonylag könnyen átvitte”. Ennek hatására a dollár-forint árfolyam 0,6 százalékkal került feljebb, a pénteki nap első felében 344 felett is járt.

A régió devizáihoz képest a forint kilóg a sorból, ahogy tavaly az erősödésben járt az élen, úgy most a hangulat átfordulásával a gyengülés is nagyobb esetében. A pénteki napon a lengyel złoty minimális, 0,1 százalékos erősödésben van az euróval szemben. A cseh korona mindeközben gyakorlatilag stagnál, ahogy a román lej is. Az év eleje óta nézve ezek a régiós devizák jellemzően 0,5-1 százalékos gyengülést mutatnak, a forint pedig 2 százalék feletti visszaesésben van az euróval szemben – ismertette Beke Károly.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Tavaly augusztus óta nem látott csúcson a dollár az euróval szemben

euró

dollár

árfolyam

beke károly

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött
Januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derült ki a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett adataiból. A több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá, az egyik ilyen hatás az arany elmúlt hónapokban tapasztal drágulása – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki szerint a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője jön a részletekkel.
A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkeztek a havi 4 millió forintos fizetések Magyarországra!

A magyarországi bruttó átlagkeresetek alakulása jelentősen eltér a foglalkozások és a korcsoportok szerint. Az adatok alapján egyértelműen kirajzolódik, mely szakmákban lehet a legnagyobb jövedelemre számítani teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében. Vannak, akiknek a havi bruttó bérük eléri a 4 millió forintot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 17:01
Túl a csúcson a babaváró – csökken a hitelfelvétel, de születnek a második, harmadik babák
2026. március 13. 14:30
Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat
×
×