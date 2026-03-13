Tavaly augusztus óta nem látott csúcson a dollár az euróval szemben

Továbbra is elsősorban a közel-keleti háború hírei befolyásolják a forint árfolyamát – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Ismertette, hogy az elmúlt 1-2 napban ismét gyengült a magyar deviza, a 390-es szint fölé került. Ez továbbra is annak köszönhető, hogy a befektetők a háború esetleges eszkalálódásától tartanak. A jegyzés a hét elején még a 400-as lélektani határt is megközelítette, január eleje óta pedig több mint 2 százalékos gyengülésben van a forint az euróval szemben. A 390 feletti szint is gyengének mondható az elmúlt időszakot tekintve – tette hozzá az elemző.

A dollár-forint árfolyammal kapcsolatban elmondta, hogy azt hasonló folyamatok mozgatják. Azonban ezen esetben ha erősödik az amerikai deviza, az „rátesz még egy lapáttal”. Pénteken ez látható is volt, a dollár tavaly augusztusa óta nem látott csúcsra erősödött az euróval szemben. A keresztárfolyam az 1,15-ös lélektani szintet is „viszonylag könnyen átvitte”. Ennek hatására a dollár-forint árfolyam 0,6 százalékkal került feljebb, a pénteki nap első felében 344 felett is járt.

A régió devizáihoz képest a forint kilóg a sorból, ahogy tavaly az erősödésben járt az élen, úgy most a hangulat átfordulásával a gyengülés is nagyobb esetében. A pénteki napon a lengyel złoty minimális, 0,1 százalékos erősödésben van az euróval szemben. A cseh korona mindeközben gyakorlatilag stagnál, ahogy a román lej is. Az év eleje óta nézve ezek a régiós devizák jellemzően 0,5-1 százalékos gyengülést mutatnak, a forint pedig 2 százalék feletti visszaesésben van az euróval szemben – ismertette Beke Károly.