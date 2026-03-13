Macron is véleményt mondott a Barátság vezetékről

Franciaország szerepe továbbra is tisztán védelmi jellegű a közel-keleti háborúban, és „soha nem lehet indokolt, hogy megtámadják” – jelentette ki az államfő azután, hogy csütörtök este egy francia katona életét vesztette, másik hat pedig megsebesült, amikor támadás ért egy francia bázist az iraki Kurdisztán Erbíl régiójában.

Franciaország továbbra is megőrzi hidegvérét, nyugalmát, határozottságát, megbízható lesz partnerei számára, megvédi állampolgárait és megvédi érdekeit, biztonságát – mondta a köztársasági elnök. Macron közölte: egyeztet az iraki miniszterelnökkel a nap folyamán.

A francia védelmi minisztérium tájékoztatása szerint csütörtök este hét katona sérült meg egy dróntámadásban, közülük egy, Arnaud Frion belehalt sérüléseibe.

A támadás két drónnal, egy bázison történt Mala Qarán, amely délnyugati irányba mintegy negyven kilométerre található Erbíltől, az iraki kurd autonóm régió fővárosától. A katonák „az iraki partnerekkel egy terrorelhárítási képzés műveleteiben működtek együtt” a közlés szerint.

Az államfő „elfogadhatatlannak” tartja, hogy francia katonákat támadtak meg, miközben „nemzetközi koalíció keretében harcoltak a térségben a terrorizmus újbóli megjelenése ellen és az iraki szuverenitás szolgálatában”.

Emmanuel Macron elmondta, a hadseregtől a tények és körülményeik átfogó elemzését kérte, amelyet a következő órákban remélhetően megkap.

A válaszlehetőségeket illető újságírói kérdésre visszautasított bármilyen forgatókönyvet vagy politikai fikciót a témában.

„Emlékeztetek Franciaország helyzetére. Egyértelmű a térségben, védelmi. Nem állunk háborúban senkivel” – mondta a francia elnök.

Katonai források szerint Arnaud Frion törzszászlóst egy iráni tervezésű Sahed drón találta el. Ő az első francia katona, akit a közel-keleti háború kezdete óta öltek meg, amelyet február 28-án Irán ellen izraeli-amerikai légicsapásokkal indult, és amely több országra is átterjedt a térségben.