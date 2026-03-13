2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Emmanuel Macron francia (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a párizsi államfõi rezidencián, az Elysée-palotában tartott sajtótájékoztatójuk végén 2026. március 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Macron is véleményt mondott a Barátság vezetékről

Infostart / MTI

Tisztán védelminek nevezte Franciaország szerepét a közel-keleti háborúban Emmanuel Macron elnök pénteken a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján Párizsban. A francia elnök a Barátság kőolajvezetékről is beszélt.

Franciaország szerepe továbbra is tisztán védelmi jellegű a közel-keleti háborúban, és „soha nem lehet indokolt, hogy megtámadják” – jelentette ki az államfő azután, hogy csütörtök este egy francia katona életét vesztette, másik hat pedig megsebesült, amikor támadás ért egy francia bázist az iraki Kurdisztán Erbíl régiójában.

Franciaország továbbra is megőrzi hidegvérét, nyugalmát, határozottságát, megbízható lesz partnerei számára, megvédi állampolgárait és megvédi érdekeit, biztonságát – mondta a köztársasági elnök. Macron közölte: egyeztet az iraki miniszterelnökkel a nap folyamán.

A francia védelmi minisztérium tájékoztatása szerint csütörtök este hét katona sérült meg egy dróntámadásban, közülük egy, Arnaud Frion belehalt sérüléseibe.

A támadás két drónnal, egy bázison történt Mala Qarán, amely délnyugati irányba mintegy negyven kilométerre található Erbíltől, az iraki kurd autonóm régió fővárosától. A katonák „az iraki partnerekkel egy terrorelhárítási képzés műveleteiben működtek együtt” a közlés szerint.

Az államfő „elfogadhatatlannak” tartja, hogy francia katonákat támadtak meg, miközben „nemzetközi koalíció keretében harcoltak a térségben a terrorizmus újbóli megjelenése ellen és az iraki szuverenitás szolgálatában”.

Emmanuel Macron elmondta, a hadseregtől a tények és körülményeik átfogó elemzését kérte, amelyet a következő órákban remélhetően megkap.

A válaszlehetőségeket illető újságírói kérdésre visszautasított bármilyen forgatókönyvet vagy politikai fikciót a témában.

„Emlékeztetek Franciaország helyzetére. Egyértelmű a térségben, védelmi. Nem állunk háborúban senkivel” – mondta a francia elnök.

Katonai források szerint Arnaud Frion törzszászlóst egy iráni tervezésű Sahed drón találta el. Ő az első francia katona, akit a közel-keleti háború kezdete óta öltek meg, amelyet február 28-án Irán ellen izraeli-amerikai légicsapásokkal indult, és amely több országra is átterjedt a térségben.

ukrajna

franciaország

irán

háború

Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után

Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után
Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője jön a részletekkel.
A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.

Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel

Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

2026. március 13. 18:23
Orbán Viktor győzelmét reméli az egyik szomszédos ország vezetője
2026. március 13. 18:12
Újabb épületet találtak el Dubajban – videó
