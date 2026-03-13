2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Rui Silva, a Sporting Lisboa kapusa védi Hakon Evjennek, Bodö/Glimt játékosának (k) a lövését labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Bodö/Glimt-Sporting Lisboa elsõ mérkõzésén Bodõben 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Mats Torbergsen

A Sárga úthenger esete a szárított tőkehallal

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hajdanán, bő két évtizeddel ezelőtt a nagyvilág megtanulta (s azóta is használja) a Sárga tengeralattjáró kifejezést a Juan Roman Riquelme köré épített Villarreal kapcsán. 2026 tavaszának meglepetéscsapata, a Bodö/Glimt a Sárga úthenger becenevet kapta.

Ha a Sárga tengeralattjáró képes volt minden ellenfelét elsüllyeszteni, akkor a Sárga úthenger minden elébe kerülőt elsodor.

Szerdán a lisszaboni Sporting volt az áldozat, a norvég csapat 3–0-ra nyerve nagy lépést tett a Bajnokok Ligája negyeddöntője felé.

A norvég tévé második csatornája kicsit képzavarral bár, de élénk fantáziával fogalmazott:

„A Bodø/Glimt szerda este az Aspmyrában bacalhauvá változtatta a Sportingot” – írta, utalva a portugál nemzeti ételre, a sózott, szárított tőkehalra: „A Sárga úthenger a mérkőzés nagy részében teljesen irányított, és rengeteg helyzetet teremtett” – így folytatta, s ezzel nem lehetett vitatkozni.

„Még hosszú út áll előttünk, de az eredmény fantasztikus. Izgalmas hét lesz” – mondta Jens Petter Hauge, a csapat saját nevelésű játékosa, aki légiósként Belgiumban, Olaszországban és Németországban játszott, mígnem visszatért Bodőbe.

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Készül a mesterterv: a német kancellár szerint két ország játszhat kulcsszerepet Európa energiabiztonságában

Friedrich Merz német kancellár pénteken bejelentette, hogy az Európai Unió Kanadával és Norvégiával közös energiaellátási stratégián dolgozik.

Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?

A világ legnagyobb márkái tovább növelték értéküket, miközben a rangsort változatlanul a technológiai vállalatok uralják.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Israel launches a new wave of strikes at Tehran, with footage showing an explosion near a pro-establishment rally in the city.

