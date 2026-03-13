A Sárga úthenger esete a szárított tőkehallal

Ha a Sárga tengeralattjáró képes volt minden ellenfelét elsüllyeszteni, akkor a Sárga úthenger minden elébe kerülőt elsodor.

Szerdán a lisszaboni Sporting volt az áldozat, a norvég csapat 3–0-ra nyerve nagy lépést tett a Bajnokok Ligája negyeddöntője felé.

A norvég tévé második csatornája kicsit képzavarral bár, de élénk fantáziával fogalmazott:

„A Bodø/Glimt szerda este az Aspmyrában bacalhauvá változtatta a Sportingot” – írta, utalva a portugál nemzeti ételre, a sózott, szárított tőkehalra: „A Sárga úthenger a mérkőzés nagy részében teljesen irányított, és rengeteg helyzetet teremtett” – így folytatta, s ezzel nem lehetett vitatkozni.

„Még hosszú út áll előttünk, de az eredmény fantasztikus. Izgalmas hét lesz” – mondta Jens Petter Hauge, a csapat saját nevelésű játékosa, aki légiósként Belgiumban, Olaszországban és Németországban játszott, mígnem visszatért Bodőbe.