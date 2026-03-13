ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

16 éves az egyik játszótéri gyilkos: kiderítette a rendőrség, kik ölhettek Szekszárdon – videó

Infostart

A szerdán talált holttest ügyében egy 45 éves férfit és egy 16 éves fiút vettek őrizetbe a rendőrök.

Szerdán a kora reggeli órákban egy munkába igyekvő kerékpáros tett bejelentést, hogy egy férfi élettelennek tűnő testét találta meg Szekszárd egyik játszóterén – írja beszámolójában a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A kiérkező mentők a férfin már nem tudtak segíteni.

A haláleset kapcsán felmerült az idegenkezűség gyanúja, így a Tolna vármegyei nyomozók a játszótéren és környékén egész nap helyszíneltek és adatot gyűjtöttek. A nap folyamán a rendőrök számos tanút hallgattak ki, és többeket, akik az esettel összefüggésbe hozhatók elő is állítottak.

A nap végére a beszerzett adatok és bizonyítékok összegzését követően egy 45 éves férfit és egy 16 éves fiút hallgattak ki gyanúsítottként halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A páros oly módon bántalmazhatta az 51 éves férfit, hogy belehalt sérüléseibe.

A két gyanúsítottat – akik mindketten elismerték a bántalmazást – őrizetbe vették, és kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását.

A helyszínelésről és az előállításról videós összefoglalót is közzétett a rendőrség:

Kezdőlap    Bűnügyek    16 éves az egyik játszótéri gyilkos: kiderítette a rendőrség, kik ölhettek Szekszárdon – videó

Kövér László: nem lehet a jelenlegi feltételek között egy értelmes, régi stílusú politikai vitát lefolytatni

Kövér László: nem lehet a jelenlegi feltételek között egy értelmes, régi stílusú politikai vitát lefolytatni

A következő parlamenti ciklus nagy törvénykezési feladatairól, a parlamenti vita fontosságáról és ellehetetlenüléséről, illetve bizonyos Ukrajnával, Szlovákiával, Horvátországgal kapcsolatos külpolitikai jellegű kérdésekről is beszélt Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Választások: tömegek ellenőrzik, kinek írtak alá

Hidvéghi Balázs: átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma

A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.

Elképesztő fegyverekkel szerelkezik fel a déli szomszédunk: Vucsics keményen megüzente, kiktől tartanak valójában

Elképesztő fegyverekkel szerelkezik fel a déli szomszédunk: Vucsics keményen megüzente, kiktől tartanak valójában

A politikus a belgrádi közszolgálati televíziónak adott interjúban beszélt erről csütörtök este.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US temporarily eases Russia oil sanctions as Iran war pushes up energy prices

US temporarily eases Russia oil sanctions as Iran war pushes up energy prices

Meanwhile, Israel launches a new wave of strikes at Tehran, with footage showing an explosion near a pro-establishment rally in the city.

