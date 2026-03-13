16 éves az egyik játszótéri gyilkos: kiderítette a rendőrség, kik ölhettek Szekszárdon – videó

Szerdán a kora reggeli órákban egy munkába igyekvő kerékpáros tett bejelentést, hogy egy férfi élettelennek tűnő testét találta meg Szekszárd egyik játszóterén – írja beszámolójában a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A kiérkező mentők a férfin már nem tudtak segíteni.

A haláleset kapcsán felmerült az idegenkezűség gyanúja, így a Tolna vármegyei nyomozók a játszótéren és környékén egész nap helyszíneltek és adatot gyűjtöttek. A nap folyamán a rendőrök számos tanút hallgattak ki, és többeket, akik az esettel összefüggésbe hozhatók elő is állítottak.

A nap végére a beszerzett adatok és bizonyítékok összegzését követően egy 45 éves férfit és egy 16 éves fiút hallgattak ki gyanúsítottként halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A páros oly módon bántalmazhatta az 51 éves férfit, hogy belehalt sérüléseibe.

A két gyanúsítottat – akik mindketten elismerték a bántalmazást – őrizetbe vették, és kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását.

A helyszínelésről és az előállításról videós összefoglalót is közzétett a rendőrség: