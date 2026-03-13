2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Dubaj, háttérben a Burdzs al-Arab szálloda.
Nyitókép: Pixabay

Újabb épületet találtak el Dubajban – videó

Infostart

Egy kamikazedrón és rakéták maradványai is becsapódtak a dubaji Nemzetközi Pénzügyi Központ közelében.

Irán újabb drón- és rakétatámadásokat indított a térségben, péntek reggel pedig füst gomolygott Dubaj belvárosa felett – írta meg az Index.

A füst oka az volt, hogy az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszerei elfogtak több, Iránból indított drónt és rakétát. Szemtanúk szerint két erős robbanás hallatszott, amelyek megrázták a környező épületeket, és sűrű fekete füstfelhő jelent meg a város egyik központi negyede felett – olvasható a cikkben.

A dubaji kormányzati médiairoda közlése szerint egy elfogott támadás törmeléke talált el egy épületet a belvárosban, annak homlokzatán kisebb károkat okozva. Az incidens során azonban senki sem sérült meg.

Hozzáteszik, hogy Irán korábban azzal fenyegetőzött, hogy gazdasági intézményeket fog célba venni, így néhány vállalat evakuálta dolgozóit a környékről. Dubaj repülőterét, amely a világ egyik legnagyobbja, szintén többször is támadás érte, ahogy a város kikötőjét és több luxusingatlanát, köztük a Palm Dzsumejra mesterséges szigetet és a Burdzs al-Arab szállodát is.

Az AFP hírügynökség által az X-en pénteken reggel közzétett videón látható a sűrű fekete füstfelhő:

Az Al Jazeera Breaking News hírügynökség szintén az X-en pénteken délelőtt közzétett videóján pedig közelebbről is láthatóak a károk:

támadás

irán

dubaj

Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője jön a részletekkel.
A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.

Súlyos csapdába sétálhat be rengeteg magyar lakástulajdonos: egy teljes évig duplán fizethet, aki nem figyel

Az idei lakásbiztosítási kampány első tíz napjában az alkuszcégek az előző évnél néhány százalékkal több szerződésváltást regisztráltak.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

2026. március 13. 18:35
Macron is véleményt mondott a Barátság vezetékről
2026. március 13. 18:23
Orbán Viktor győzelmét reméli az egyik szomszédos ország vezetője
