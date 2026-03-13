Újabb épületet találtak el Dubajban – videó

Irán újabb drón- és rakétatámadásokat indított a térségben, péntek reggel pedig füst gomolygott Dubaj belvárosa felett – írta meg az Index.
A füst oka az volt, hogy az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszerei elfogtak több, Iránból indított drónt és rakétát. Szemtanúk szerint két erős robbanás hallatszott, amelyek megrázták a környező épületeket, és sűrű fekete füstfelhő jelent meg a város egyik központi negyede felett – olvasható a cikkben.
A dubaji kormányzati médiairoda közlése szerint egy elfogott támadás törmeléke talált el egy épületet a belvárosban, annak homlokzatán kisebb károkat okozva. Az incidens során azonban senki sem sérült meg.
Hozzáteszik, hogy Irán korábban azzal fenyegetőzött, hogy gazdasági intézményeket fog célba venni, így néhány vállalat evakuálta dolgozóit a környékről. Dubaj repülőterét, amely a világ egyik legnagyobbja, szintén többször is támadás érte, ahogy a város kikötőjét és több luxusingatlanát, köztük a Palm Dzsumejra mesterséges szigetet és a Burdzs al-Arab szállodát is.
Az AFP hírügynökség által az X-en pénteken reggel közzétett videón látható a sűrű fekete füstfelhő:
Explosions rattled buildings in Dubai and a large cloud of smoke hung over a central area of the financial hub on Friday, AFP correspondents report.— AFP News Agency (@AFP) 2026. március 13.
Sirens could be heard coming from the direction of Sheikh Zayed Road, the United Arab Emirates city's main artery
Az Al Jazeera Breaking News hírügynökség szintén az X-en pénteken délelőtt közzétett videóján pedig közelebbről is láthatóak a károk:
Black smoke could be seen in Dubai's financial district where witnesses reported hearing explosions on Friday morning. Authorities there said a building was hit by debris from an intercepted missile. — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) 2026. március 13.