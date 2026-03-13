Újabb épületet találtak el Dubajban – videó

Irán újabb drón- és rakétatámadásokat indított a térségben, péntek reggel pedig füst gomolygott Dubaj belvárosa felett – írta meg az Index.

A füst oka az volt, hogy az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszerei elfogtak több, Iránból indított drónt és rakétát. Szemtanúk szerint két erős robbanás hallatszott, amelyek megrázták a környező épületeket, és sűrű fekete füstfelhő jelent meg a város egyik központi negyede felett – olvasható a cikkben.

A dubaji kormányzati médiairoda közlése szerint egy elfogott támadás törmeléke talált el egy épületet a belvárosban, annak homlokzatán kisebb károkat okozva. Az incidens során azonban senki sem sérült meg.

Hozzáteszik, hogy Irán korábban azzal fenyegetőzött, hogy gazdasági intézményeket fog célba venni, így néhány vállalat evakuálta dolgozóit a környékről. Dubaj repülőterét, amely a világ egyik legnagyobbja, szintén többször is támadás érte, ahogy a város kikötőjét és több luxusingatlanát, köztük a Palm Dzsumejra mesterséges szigetet és a Burdzs al-Arab szállodát is.

Az AFP hírügynökség által az X-en pénteken reggel közzétett videón látható a sűrű fekete füstfelhő:

Explosions rattled buildings in Dubai and a large cloud of smoke hung over a central area of the financial hub on Friday, AFP correspondents report.



Sirens could be heard coming from the direction of Sheikh Zayed Road, the United Arab Emirates city's main artery

Az Al Jazeera Breaking News hírügynökség szintén az X-en pénteken délelőtt közzétett videóján pedig közelebbről is láthatóak a károk: