Lecsap a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel

2026-ban az első állami ünnep, március 15-e vasárnapra esik, így nincs hosszú hétvége.

A nemzeti ünnep viszont azt is jelenti, hogy számos bolt zárva lesz, így az ünnepi hétvégére szánt menü hozzávalóit, illetve egyéb vásárolnivalókat be kell előbb szerezni.

A Pénzcentrum összeállításából kiderül, hogyan alakul a boltok nyitvatartása.

Aldi

Az Aldi azt közölte, hogy a március 15-i nemzeti ünnapen a boltjai nem lesznek nyitva, a vásárlásra azt ajánlják, hogy mindenki intézze el az előtte lévő napokon. Az áruházak szombaton még a megszokott rendben tartanak nyitva, az ünnep után, hétfőn pedig természetesen újra a megszokott rendben tartanak nyitva.

Lidl

Hasonlóan az Aldihoz, a Lidl is minden egységét bezárja a március 15-i nemzeti ünnepen, vagyis most vasárnap Azonban ahogy a konkurens boltlánc, úgy a Lidl is szombaton "rendes" nyitvatartás szerint várja a vásárlókat.

Penny Market

A harmadik diszkontlánc, a PENNY is minden egységét zárva tartja vasárnap, azonban szombaton még be lehet szerezni a hozzávalókat vagy csak a mindennapi termékeket. Az áruházlánc is azt közölte természetesen, hogy hétfőn már a szokott menetrend szerint nyitnak ki.

CBA és Príma

Alapesetben a CBA, illetve Príma-üzletek is zárva lesznek a nemzeti ünenp miatt most vasárnap, ám lehetséges, hogy nem mindegyik. Mivel vannak központi üzemeltetésen „kívül eső” egységek, néhol lehetséges, hogy találunk kivételt. Aki tudja, hogy a számára legközelebbi CBA- vagy Príma-bolt ilyen, érdemes leellenőrizni a nyitvatartást.

Auchan és Tesco

A két nagy hipermarket lánc egységei – igazoldva a gyakorlathoz – kivétel nélkül zárva lesznek a március 15-i nemzeti ünnapon, vagyis ők is beállnak a "zárvatartásba".

Spar és Interspar

A boltlánc egységei a többiekhez hasonlóan zárva lesznek, ám hasonlóan a CBA-khoz és Prmákhoz, itt is lehetnek kivételek. Mivel a benzinkutak nyitva lesznek, az ott található DeSpar üzletek között lehetséges, hogy lesz nyitva lévő – ezt egységenként érdemes lehet ellenőrizni a tervezés előtt.