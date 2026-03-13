Választások: törölték az egyik párt listáját, már csak öt országos lista maradt a szavazólapon

Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidő lejártáig hét pártlistát jelentettek be, ebből hatot

a Mi Hazánk Mozgalom listáját,

a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját,

a Demokratikus Koalíció listáját,

a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) listáját,

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, valamint

A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt közös pártlistáját

- az NVB nyilvántartásba vett.

Az NVB a Tea Párt Közösség listájának nyilvántartásba vételét visszautasította, mert a párt nem teljesítette a lista nyilvántartásba vételének feltételeit, egyetlen egyéni választókerületben sem állított jelöltet.

A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén elhangzott:

mivel A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt országoslista-állítást megalapozó egyéni jelöltjeinek száma a törvényben előírt minimum alá csökkent, az NVI törölte a párt országos listáját a nyilvántartásból.

Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állít jelöltet.