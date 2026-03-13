ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.58
usd:
343.14
bux:
121754.84
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

Választások: törölték az egyik párt listáját, már csak öt országos lista maradt a szavazólapon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) törölte a nyilvántartásból A Szolidaritás pártja–Magyar Munkáspárt országos pártlistáját, mert a jelölőszervezet nyilvántartásba vett egyéni jelöltjeinek száma nem érte el a szükséges 71-et.

Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidő lejártáig hét pártlistát jelentettek be, ebből hatot

  • a Mi Hazánk Mozgalom listáját,
  • a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját,
  • a Demokratikus Koalíció listáját,
  • a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) listáját,
  • a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, valamint
  • A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt közös pártlistáját

- az NVB nyilvántartásba vett.

Az NVB a Tea Párt Közösség listájának nyilvántartásba vételét visszautasította, mert a párt nem teljesítette a lista nyilvántartásba vételének feltételeit, egyetlen egyéni választókerületben sem állított jelöltet.

A Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén elhangzott:

mivel A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt országoslista-állítást megalapozó egyéni jelöltjeinek száma a törvényben előírt minimum alá csökkent, az NVI törölte a párt országos listáját a nyilvántartásból.

Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állít jelöltet.

Kezdőlap    Belföld    Választások: törölték az egyik párt listáját, már csak öt országos lista maradt a szavazólapon

munkáspárt

országgyűlési választás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az emelkedő olaj- és gázárak egyre nyilvánvalóbbá teszik a kereskedelmi ingatlanpiaci befektetők kockázatait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy komoly veszélyt vállalnak azok, akik nem csökkentik épületeik fosszilisenergia-függőségét, miközben az ágazat amúgy is nehéz időszakát éli – írja cikkében a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy TikTok-videó indított vitát az Aldi legújabb akciós újságáról, melyben pár forintos árcsökkenéseket is találtak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 17:30
Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után
2026. március 13. 17:22
Feljelentést tett a választási bizottság ülésén a Kutyapárt jelöltje
×
×