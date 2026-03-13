ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

Infostart / MTI

Több mint ezer, Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárt szállítottak haza a kormány eddigi tucatnyi mentesítő járatával – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti háborúban nem nyugszanak a kedélyek, továbbra is folyamatosak az iráni rakéta- és dróntámadások az arab országokkal szemben, ezért újabb mentesítő járatot indított a magyar kormány, amely az előző este folyamán érkezett vissza Budapestre.

„Ez a járatunk Maszkatban és Rijádban, tehát Omán és Szaúd-Arábia fővárosában is vett fel utasokat, összesen 63-mat, közöttük 56 magyart, akik vállalták azt, hogy Kuvaitból, Katarból, Dubajból átmennek ezekbe a városokba, ahol fel lehetett szállni a mentesítő járatunkra” – tudatta.

„Ezzel összesen 12 járatot teljesítettünk. 13-at terveztünk, de tegnap a 13.-ra már nem volt jelentkező.

Összességében 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború során mentesítő járatainkkal, amelyből kilencet a Magyar Honvédség légiereje, hármat pedig a Flydubai-tól bérelt repülőgép teljesített” – tette hozzá.

„Az 1223 utasból 1105 volt a magyar állampolgár, tehát több mint ezer magyar embert hoztunk haza az iráni háború kitörése óta”

– folytatta.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a térségben részlegesen helyreállították a polgári légiközlekedést, tehát most már Dubajból is napi egy-két járattal menetrend szerint el lehet jutni Budapestre, de a helyzet bármikor romolhat, ezért a régióban továbbra is minden magyar nagykövetség és konzuli részleg 24 órás szolgálatot teljesít.

Mint mondta, az ügyeleti telefonszámok ismertek, azokon mindig segítséget kérhetnek a magyar állampolgárok. Konzuli ügyeleti telefonszámok:

  • Emirátusok: +971 56 549 9009,
  • Katar: +974 55 987 066,
  • Jordánia: +962 770 448 240,
  • Konzuli Call Center: +3680368036)

„Továbbra is arra kérek mindenkit tisztelettel, hogy aki a térségben tartózkodik, regisztráljon konzuli védelemre, ha pedig utazást tervez a térségbe, akkor azt lehetőleg halassza el” – összegzett.

2026. március 13. 10:54
Dobrev Klára: a Tisza Párt hazugságokkal támadja a DK-t
2026. március 13. 09:57
Választások: tízezrek ellenőrzik, hogy kinek írtak alá
