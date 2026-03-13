A portugál lapok is elismerik: jobb volt a Ferencváros

A három lap egyaránt arra jutott, hogy a Braga azért veszített, mert nyomás alatt nem tudta a saját játékát játszani – nem volt sikeres sem a labdabirtoklásban, sem a párharcokban, sem a hatékonyságban –, míg a Ferencváros sokkal jobban végrehajtotta a saját meccstervét, jobbnak bizonyult olyan elemekben, mint az agresszivitás, a hatékony átmenetek és a hibák kihasználása.

A Bola a Braga szempontjából úgy látta, alulmaradt egy karakter nélküli csapat idegenben, nagy intenzitású játékban. Az O Jogo már a szükséges válaszra összpontosít, a Record pedig a pepecselés büntetésének látja a vereséget és további energia, illetve ambíció szükségességét hangsúlyozza a visszavágóra.

A három lap közül csak az A Bola osztályozta a játékosokat, az is kizárólag a portugál klub tagjait. Kritikusan, de reálisan értékelt, a csereként beállt Gabrí Martínezt látta csapata legjobbjának. Rajta kívül csupán Dorgeles kapott még hatost, Gabrí Martínez éppen az helyére állt be.

A többiek vagy négyest vagy ötöst kaptak. A lap különösen a cseh kapust, Lukáš Horníčeket bírálja, elsősorban az első gól miatt.

Mind a három újság kiemeli: a magyar bajnok erősebb volt a letámadásokban, a párharcokban, a Braga pedig nem tudta ráerőltetni a játékát,

annak ellenére sem, hogy a szokott magas labdabirtoklási arányt elérte összességében (30-70 százalék). Drágán megfizetett a hibákért és a meddő támadójátékért.

Carlos Vicens edző úgy vélte „Át kell tekintenünk a játékot, fejlődnünk kell, és mindent bele kell adnunk a visszavágón”. Hozzátette, jobb helyzetkihasználás kell („Ezen a szinten nem lesz 15 helyzeted”), a 2-0-s eredményt szerencsétlennek minősítette, szerinte a Ferencváros vérszemet kapott az 1-0-s vezetés és a Braga helyzetpazarlása után.

Az A Bola szerint „langyos” kezdés után a Ferencváros belelendült a pályán, és ráerőltette a Bragára a vendégek által kívántnál fizikaibb agresszívebb játékot. Dicséri, ahogyan Robbie Keane csapata a labda nélküli agressziót a labdával való pragmatizmussal ötvözte: az első gól egy középső zónában történt megindulásból született, a másodikat pedig egy jobb oldali játék és egy hatékony befejezés eredményeként írja le.

Az A Bola kiemeli a Ferencvárosból Lenny Joseph játékát, a Bragáról pedig azt írja: nem jelentett kellő „fenyegetést” még akkor is, amikor a második félidőben a Ferencváros visszahúzódott, és átmenetekkel kezdte irányítani a játékot.

Az O Jogo, bár kritikus, közelebb áll a „nehéz, de visszafordítható helyzet” megközelítéshez.

A Record szerint: „Sokkal több energiára és ambícióra van szükség a visszavágón.”