ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.14
usd:
339.62
bux:
122503.78
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gróf Dávid kapus (j3) a Ferencváros játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõs párharc Ferencvárosi TC - SC Braga elsõ mérkõzésén a Groupama Arénában 2026. március 12-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A portugál lapok is elismerik: jobb volt a Ferencváros

Infostart

A három portugál sportnapilap, az A Bola, az O Jogo és a Record a csütörtök esti, budapesti Európa-liga-nyolcaddöntőről írott értékelésében leginkább fellelhető közös szál, hogy a Ferencváros felülkerekedett ellenfelén, rá tudta kényszeríteni az akaratát, s megérdemelten győzött. A Sporting Braga elmaradt a várakozástól.

A három lap egyaránt arra jutott, hogy a Braga azért veszített, mert nyomás alatt nem tudta a saját játékát játszani – nem volt sikeres sem a labdabirtoklásban, sem a párharcokban, sem a hatékonyságban –, míg a Ferencváros sokkal jobban végrehajtotta a saját meccstervét, jobbnak bizonyult olyan elemekben, mint az agresszivitás, a hatékony átmenetek és a hibák kihasználása.

A Bola a Braga szempontjából úgy látta, alulmaradt egy karakter nélküli csapat idegenben, nagy intenzitású játékban. Az O Jogo már a szükséges válaszra összpontosít, a Record pedig a pepecselés büntetésének látja a vereséget és további energia, illetve ambíció szükségességét hangsúlyozza a visszavágóra.

A három lap közül csak az A Bola osztályozta a játékosokat, az is kizárólag a portugál klub tagjait. Kritikusan, de reálisan értékelt, a csereként beállt Gabrí Martínezt látta csapata legjobbjának. Rajta kívül csupán Dorgeles kapott még hatost, Gabrí Martínez éppen az helyére állt be.

A többiek vagy négyest vagy ötöst kaptak. A lap különösen a cseh kapust, Lukáš Horníčeket bírálja, elsősorban az első gól miatt.

Mind a három újság kiemeli: a magyar bajnok erősebb volt a letámadásokban, a párharcokban, a Braga pedig nem tudta ráerőltetni a játékát,

annak ellenére sem, hogy a szokott magas labdabirtoklási arányt elérte összességében (30-70 százalék). Drágán megfizetett a hibákért és a meddő támadójátékért.

Carlos Vicens edző úgy vélte „Át kell tekintenünk a játékot, fejlődnünk kell, és mindent bele kell adnunk a visszavágón”. Hozzátette, jobb helyzetkihasználás kell („Ezen a szinten nem lesz 15 helyzeted”), a 2-0-s eredményt szerencsétlennek minősítette, szerinte a Ferencváros vérszemet kapott az 1-0-s vezetés és a Braga helyzetpazarlása után.

Az A Bola szerint „langyos” kezdés után a Ferencváros belelendült a pályán, és ráerőltette a Bragára a vendégek által kívántnál fizikaibb agresszívebb játékot. Dicséri, ahogyan Robbie Keane csapata a labda nélküli agressziót a labdával való pragmatizmussal ötvözte: az első gól egy középső zónában történt megindulásból született, a másodikat pedig egy jobb oldali játék és egy hatékony befejezés eredményeként írja le.

Az A Bola kiemeli a Ferencvárosból Lenny Joseph játékát, a Bragáról pedig azt írja: nem jelentett kellő „fenyegetést” még akkor is, amikor a második félidőben a Ferencváros visszahúzódott, és átmenetekkel kezdte irányítani a játékot.

Az O Jogo, bár kritikus, közelebb áll a „nehéz, de visszafordítható helyzet” megközelítéshez.

A Record szerint: „Sokkal több energiára és ambícióra van szükség a visszavágón.”

Kezdőlap    Sport    A portugál lapok is elismerik: jobb volt a Ferencváros

ferencváros

európa-liga

braga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet
Az iráni televízió közreadta az új legfelső vezető, Modzstaba Hamenei, a két hete meggyilkolt Ali Hamenei fiának üzenetét, aki azonban személyesen nem jelent meg a képernyőn. Ennek lehetséges okairól is beszélt az InfoRádióban N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő. Az olajbiztosítási árak az egekben, de van egy iszonyatos forgatókönyv, amire a biztosítótársaságok sem készültek még fel.
 

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja. Erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat látni. Az európai tőzsdéken szintén csökkenésekkel indul a nap, de a déli órákra a csütörtöki záróértékek közelébe kapaszkodtak vissza a vezető indexek, majd a koradélutáni órákra pluszba fordultak azzal párhuzamosan, hogy az olajár esni kezdett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték

Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték

A helyzet rendezésébe azóta már az Európai Unió is bekapcsolódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Israel launches a new wave of strikes at Tehran, with footage showing an explosion near a pro-establishment rally in the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 12:32
Edzőt kereshet a Fradi? – Korábbi BEK-győztes csapat kispadjára esélyes Robbie Keane
2026. március 13. 11:18
A svéd sztár tizenötödször is legyőzte a világot
×
×