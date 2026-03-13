ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek
Nyitókép: Pixabay

Készület – Orosz vadászgépeire szereli Szerbia új kínai ballisztikus rakétáit

Infostart / MTI

Szerbia Kínától vásárolt CM-400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat - erősítette meg Aleksandar Vucic szerb elnök a belgrádi közszolgálati televízióban (RTS) csütörtök este.

Az államfő közölte, Szerbia jelentős számú rakétával rendelkezik, „és még többet is be fogunk szerezni”. Hozzátette: a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai rakétákat az ország által használt orosz gyártmányú MiG-29 vadászgépekre.

Aleksandar Vucic arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről. A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM-400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS-6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott.

A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták. „Rendkívül drága rakétákról van szó. Mi kaptunk egy kisebb kedvezményt” – fogalmazott.

Hozzátette: a fegyverek hatótávolsága 200 és 400 kilométer között van, és nagy romboló erejű eszközökről van szó.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök már a sajtóban korábban megjelent találgatásokra reagálva csütörtökön azt mondta, egyeztetni fog az ország NATO-szövetségeseivel a szerb hadi felszerelésről, ugyanakkor hozzátette: nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédai ellen használná fel ezeket a fegyvereket.

A horvát kormányfő kijelentésére reagálva Aleksandar Vucic azt mondta: „nem Zágráb fogja eldönteni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen”.

Mint mondta, aggodalomra ad okot Pristina, Tirana és Zágráb szövetsége, ezért Szerbiának is erősnek kell lennie. „Mi nem támadhatjuk meg a NATO-országokat, Albánia és Horvátország is NATO-tag, és nem is akarjuk őket megtámadni. Úgy gondolom azonban, hogy nekik ez az egyetlen szándékuk, csak a megfelelő pillanatra várnak. Szerbiának elegendő elrettentő ereje van ellenük” – fogalmazott a szerb elnök.

Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást, amit Szerbia az ország biztonságát fenyegető lépésként értékelt.

×