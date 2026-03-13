2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Egy repülőtéren a járatok érkezését és indulását mutató információkat figyeli egy nő, akinek hosszú a haja és miniszoknyát visel. Hátán hátizsák látható.
Nyitókép: Pixabay

Turizmus: többé nem hagyhatják cserben az utazókat a szabályváltozások után

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője jön a részletekkel.

Az európai utazásicsomag-rendelet lényege annak a meghatározása, hogy mi számít utazási csomagnak, milyen keretek között védhetők a fogyasztók.

Mint Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az InfoRádióban rámutatott, többfajta szolgáltatást is igénybe vesz az utazó:

  • repül (adott esetben fapadossal)
  • autót bérel
  • szállást foglal.

Ha mindezt egy szolgáltató nyújtja, az már utazási csomag,

egy ilyen csomag igénybevételénél pedig már olyan jogosítványai lesznek az utazónak, mintha utazási irodával utazott volna;

ezt fogadta el az Európai Parlament. Ahhoz, hogy jogszabály, illetve irányelv legyen ebből, még az Európai Tanács bólintása is szükséges.

„Elsősorban az a cél, hogy az irányelv védje az utazók érdekét, és egyértelműsítse azt, hogy ha például egy internetes oldal egyszerre értékesít egy repülőjegyet, és mellette átirányít ugyanazokkal az adatokkal egy másik, adott esetben bérautós szolgáltatóhoz, akkor az már utazási csomag. Azért fontos, hogy mi az utazási csomag, mert

általában akik utazási irodával utaznak, utazásszervező szolgáltatásait veszik igénybe, fokozottabb védelmet élveznek, mint azok, akik mondjuk csak egy repülőjegyet vesznek”

– húzta alá.

Példa: ha tönkremegy maga a szolgáltató, akkor létezik egy olyan alap, amiből vissza lehet kapni a pénzt.

Magyarországon egyébként ez már működik, pár dolgot kell csak a magyarországi jogszabálynak majd igazítania a jogharmonizáció folyamatában.

A panaszok kezelésével kapcsolatban is szigorítás várható, mivel sok esetben nem vagy csak későn válaszoltak az utasok panaszaira a különböző szolgáltatók, jellemzően a fapados légitársaságok;

az irányelv tartalmazza azt, hogy 7 napon belül jelezni kell, hogy megkapták-e a panaszt, 60 nap áll rendelkezésre, hogy indoklással ellátott választ kapjon az utazó.

„Ez egy konkrét dolog, két hónapon belül el kell, hogy mondják, hogy nem adják vissza a pénzt vagy visszaadják, ez nagy segítség az utazóknak. Ha ez az adott országok joggyakorlatában megjelenik, van arra lehetőség, hogy valaki fellépjen bármilyen olyan nehézség ellen, hogy nem állnak szóba vele, amikor panasza volt” – rögzítette a szakújságíró.

Felidézte, hogy a koronavírus-járvány idején vagy azt követően sok járatot töröltek, és az utasok magukra maradtak, ilyen viszont többet nem fordulhat elő, ha a jogszabály érvénybe lép.

Van még egy változás: vis maior esetén is köteles lesz a szolgáltató segíteni a hozzá forduló utasnak, elképzelhetetlenné válik, hogy ne foglalkozzon a bajba került megrendelővel.

tudósítónktól

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

Szakértő: a háború leállása Iránban nem elég, nagyon lassú rendszerváltás jöhet

Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat

Donald Trump megszólalt az új iráni vezetővel kapcsolatban

Európai katona halt meg egy iráni támadásban

Lezuhant egy amerikai katonai gép Irakban, a személyzet kétharmada meghalt

A helyzet bármikor romolhat, fontos kérése van Szijjártó Péternek

A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
Fordulat az ingatlanpiacon: a pusztító háborúk miatt emelkednek az olajárak, a tulajdonosoknak azonnal lépnie kell

Az emelkedő olaj- és gázárak egyre nyilvánvalóbbá teszik a kereskedelmi ingatlanpiaci befektetők kockázatait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy komoly veszélyt vállalnak azok, akik nem csökkentik épületeik fosszilisenergia-függőségét, miközben az ágazat amúgy is nehéz időszakát éli – írja cikkében a Bloomberg.

Sokkoló akciókkal szédíti az Aldi a vásárlókat: ilyet is ritkán látni - most ez tényleg teljesen komoly?

Egy TikTok-videó indított vitát az Aldi legújabb akciós újságáról, melyben pár forintos árcsökkenéseket is találtak.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

2026. március 13. 17:22
Feljelentést tett a választási bizottság ülésén a Kutyapárt jelöltje
2026. március 13. 17:12
Választások: törölték az egyik párt listáját, már csak öt országos lista maradt a szavazólapon
